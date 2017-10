WhatsApp permet compartir ubicacions en temps real

L'aplicació de missatgeria instantània WhatsApp ha anunciat una nova funció a través de la qual els usuaris podran compartir la seva ubicació en temps real en un xat. La companyia propietat de Facebook ha garantit que aquesta característica està protegida per un xifrat d'extrem a extrem.

WhatsApp ha anunciat aquest dimarts a través del seu bloc oficial que la 'app' disposarà d'una funció per compartir la ubicació en temps real entre aquells contactes que es desitgi. Aquesta nova característica està protegida per un xifrat d'extrem a extrem i permet a l'usuari triar amb qui i durant quant de temps es vol compartir. A més, és possible deixar de compartir la ubicació en qualsevol moment.

Aquesta nova funció s'inclou dins l'opció 'Ubicació' del menú de 'Adjuntar' dels xats individuals o de grup. Fins al moment, l'usuari només podia enviar una ubicació estàtica, però la nova característica de WhatsApp apareixerà amb una opció de 'Ubicació en temps real'. Premut aquest botó, caldrà seleccionar el temps que es desitja compartir i seleccionar 'Enviar'.

Cada contacte seleccionat podrà veure la ubicació en temps real enviada en un mapa. A més, si més d'una persona ha compartit aquesta informació, es podran veure totes les localitzacions en temps real en el mateix mapa.

WhatsApp ha confirmat que aquesta nova funcionalitat estarà disponible en la 'app' tant per Android com per iOS "en les pròximes setmanes".