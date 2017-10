Els millors mòbils del 2017 per la seva relació qualitat-preu

Cada any surten al mercat desenes de telèfons mòbils que intenten millorar les prestacions del moment. Càmeres especials per fer selfies, processadors potents per oferir velocitat, doble targeta SIM o fins i tot la possibilitat de resistir a l'aigua en són alguns exemples. Però, què busca el consumidor?

Un telèfon que duri, que no es trenqui si ens cau -sobretot la seva pantalla-, que tingui bona memòria i, en molts casos, una càmera amb gran resolució són les característiques més valorades per l'usuari mitjà, deixant de banda les persones que utilitzen els seus smartphones per treballar.

Aquí us oferim els millors terminals per la seva relació qualitat-preu que han sortit al mercat durant aquest 2017 i que en molts casos no tenen res que envejar a telèfons de gamma alta. Smartphones per a totes les butxaques i per a tots els públics que compten amb característiques especials i de qualitat.

Moto G5s Plus

OnePlus 3T

Xiaomi Mi Max 2 Dual Sim

Oppo F3 Plus

Samsung Galaxy J5 (2017)

Encara que es troba lluny de la gamma alta, aquest mòbil es presenta com una de les opcions perfectes per qualitat-preu. El seu disseny metàl·lic i les seves dues càmeres de 13 megapíxeles són un atractiu pels que busquen alguna cosa senzilla i que compti amb les últimes prestacions. Pels quals no volen gastar de més i volen un terminal que els duri un temps, és una opció perfecta. Senzill, amb un sistema Android gairebé original, sense contaminació ni desenes de apps que no serveixen per a res, el Moto G5s Plus és un dels millors smartphones de gamma mitjana de la temporada.Per als amants dels jocs i les aplicacions de tot tipus, aquest terminal és perfecte. El OnePlus 3T, amb Android Oreo, aguanta tot el que li tiris. Aquest mòbil d'origen asiàtic compta amb un gran processador (per als entesos Snapdragon 821), a més de 6GB de RAM DDR4 i 64GB d'emmagatzematge UFS 2.0. Els amants de les fotos estan d'enhorabona, sobretot els que són fans dels selfies, ja que tant la seva càmera frontal com la posterior compten amb 16 megapíxels. Un procés de càrrega de bateria totalment revolucionari completen les característiques d'aquest mòbil.Aquest mòbil, també arribat des d'Àsia, compta amb una de les pantalles més grans del mercat: 6,44 polzades que no passen desapercebudes. Se'l coneix com el terminal 'low cost' de la bateria eterna, ja que un usuari corrent pot operar amb el telèfon fins a tres dies sense carregar-lo. Les seves prestacions internes no tenen res que envejar als de gamma alta quant a processador, nuclis i memòria. L'única pega és la resolució de la seva enorme pantalla. Però què importa una pedra entre tant de camp.Alguns dels anteriors terminals recomanats compten amb càmeres perfectes, també en el seu format frontal, encara que la càmera per excel·lència per a selfies està en aquest telèfon mòbil. I és que disposa de dos sensors frontals per a prendre imatges, amb 8 i 16 megapíxels respectivament. A més, també compta amb una pantalla gegant que el fa assemblar a una tablet, un bon processador i una bateria bastant potent.Encara que Samsung està més acostumat a fabricar grans telèfons amb els que competir amb els iPhone, la veritat és que la seva gamma mitjana no té res a envejar a molts altres, tant en qualitat com en preu. Ideal per a qui no vol gastar-se molts diners, amb un disseny modern i metal·litzat, el Galaxy J5 ha estat dissenyat per convertir-se en un supervendes, i així ha estat. Ambdues càmeres compten amb 13 megapíxeles i la seva resolució de pantalla, que és super-amoled, és perfecta per a l'ús diari. El completen uns menús intuïtius i fàcils d'usar.