Els riscos de fer servir el mòbil al bany

El mòbil s'ha convertit ja gairebé en un apèndix humà. El portem a tot arreu, el fem servir mentre caminem pel carrer, a l'ascensor, a l'autobús, al tren, al metro... però també a casa mentre mengem, cuinem, quan veiem la tele al sofà, al llit... i fins i tot al bany.

L'ús intensiu dels 'smartphones' pot repercutir en la nostra vida de maneres molt diferents i des de fa anys està generat tot un seguit de trastorns físics i psíquics. Però si el fem servir en determinats espais, haurem de tenir en compte els riscos que implica.

Llegir les notícies, consultar les xarxes socials o enviar missatges per WhatsApp en determinats entorns multiplica els riscos per a la nostra salut, i també per al propi mòbil. I un d'ells és el bany.

És una temptació tirar de mòbil mentre visitem el bany sense presses. Avui, ha substituït el diari o les revistes. Però, abans de fer-ho, hauríem de saber que ens trobem en un espai ple de germens. Una simple descàrrega d'aigua al vàter escampa bacteris.

Per això, en entrar al bany amb el mòbil estarem exposant a aquests organismes un aparell que portarem a sobre tot el dia, ja sigui a la bossa o la butxaca, i que ens l'apropem a la cara quan parlem a través d'ell.

Encara que ens esforcem cada dia a la neteja, el bany acumula, des del terra a la maneta de la porta, germens, microbis o bacteris, que troben en aquest entorn d'humitat un hàbitat perfecte per a proliferar.

El resultat serà de tot menys higiènic i traspassarem aquests bacteris a l'aparell. D'aquí només quedarà un pas perquè puguin entrar en el nostre organisme a través, per exemple, de la boca.

I, si això és així a casa nostra, encara pitjor resultarà en un bany públic visitat per desenes de persones cada dia.

Salmonella o norovirus

Realment n'hi ha prou amb deixar el mòbil en alguna superfície del bany perquè els bacteris puguin saltar a l'aparell. I entre elles, podem trobar la salmonel·la o el norovirus (que pot causar gastroenteritis). No n'hi ha prou amb rentar-nos les mans. El que hauríem de netejar és el mòbil, cosa una mica més laboriós. Per això, el millor és deixar sempre el 'smartphone' fora del bany.

A més d'això, és clar, hi ha els riscos per al propi aparell: que es mulli si no és resistent a l'aigua, que rellisqui i caigui a terra ... I, el pitjor dels malsons, que caigui al vàter amb el risc de perdre'l.