Regió7, ara també directe al WhatsApp

Regió7 estrena un nou canal de comunicació amb els seus lectors a través del popular servei de missatgeria WhatsApp, mitjançant el qual aquest diari enviarà les notícies locals més importants del dia.

El canal d´alertes arrencarà de forma oficial dijous que ve, 23 de novembre. Els lectors interessats a rebre les novetats informatives al seu telèfon mòbil poden inscriure-s´hi des d´avui mateix de manera completament gratuïta. Amb aquest nou servei volem fer un pas més en la relació amb els nostres lectors, apropant-los l´actualitat de les comarques centrals de forma còmoda i immediata.

Apuntar-s´hi és senzill: cal guardar el número de Regió7 als contactes –679 30 92 89– i enviar-nos un missatge per WhatsApp que inclogui el nom i els cognoms. En un període inferior a 72 hores rebrà un missatge de benvinguda. Li aconsellem que guardi el número associat al nom Regió7 o WhatsApp Regió7. A partir de dijous que ve aquest servei s´engegarà amb l´enviament d´un màxim de dos missatges al dia, tret que l'actualitat demani augmentar aquesta xifra. Inicialment, el servei funcionarà de dilluns a divendres.

Les dades de les persones que s´inscriguin en aquest canal de WhatsApp estaran sempre emparades per la Llei de Protecció de Dades i els usuaris podran donar-se de baixa del servei en qualsevol moment. Amb un simple missatge al número de telèfon 679 30 92 89 i la paraula «BAIXA» es tramitarà la petició i es deixaran de rebre les notificacions.



Servei innovador

Aquest servei de WhatsApp que es presenta avui i que es posarà en funcionament la setmana vinent constitueix, en del sector de la comunicació a l'Estat, una innovadora iniciativa d'Editorial Prensa Ibérica, grup al qual pertany Regió7.

Espanya és l´estat europeu on més s'utilitza WhatsApp. A més, l´ús d´aquest servei de missatgeria per llegir i compartir notícies està creixent entre els usuaris. De fet, només Facebook el supera com a font per accedir a les notícies, segons un estudi realitzat per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. El 98% dels usuaris espanyols de telèfons mòbils intel·ligents l´utilitzen com a servei de missatgeria. Al món, només s´utilitza més a Sud-àfrica, Singapur i Hong Kong. De fet, el telèfon mòbil i WhatsApp ja són elements habituals en la nostra vida diària. Amb aquesta iniciativa, el diari Regió7 incorpora a la seva oferta un nou canal d´informació amb l´objectiu d´apropar-se encara més als lectors i de posar-los a l´abast les novetats de l´actualitat diària.

Tres passos per inscriure's al servei