La UE acorda acabar amb les restriccions geogràfiques en les compres per Internet

Canvien les normes per a les compres on line. Getty Images

Els negociadors del Consell, el Parlament Europeu i la Comissió Europea han aconseguit un principi d'acord per acabar amb les restriccions geogràfiques "injustificades" en les compres a Internet dins el mercat comunitari, el que permetrà als consumidors fer les seves compres en línia a els llocs web que triï, sense ser bloquejats o redirigits a pàgines d'un altre país de la Unió Europea.

Les noves normes, que necessiten encara el vistiplau formal dels 28 i de l'Eurocambra per a la seva entrada en vigor, previsiblement a finals de 2018, s'aplicaran a serveis com entrades per a concerts, dispositius electrònics o el lloguer de cotxes. No obstant això, queden exempts d'aquestes normes els serveis audiovisuals i continguts com la música, llibres electrònics o videojocs, protegits per drets d'autor.

L'objectiu del reglament pactat per la UE és que els consumidors no es trobin amb barreres geogràfiques a l'hora d'adquirir béns i serveis a través d'Internet, com ara el requisit de formalitzar el pagament amb una targeta de dèbit o crèdit d'un determinat país o ser redirigits a altres pàgines locals del lloc en el qual ha iniciat la compra.



Llibertat a l'hora de fixar preus



En qualsevol cas, les institucions han volgut deixar clar que la seva intenció no és regular el mercat ni harmonitzar els preus, de manera que les noves regles "no imposen l'obligació de venda" i mantenen la llibertat dels comerciants de fixar els seus preus. Així, la diferenciació de preus serà possible -no així la "discriminació de preus" -, de manera que els comerciants podran oferir diferents condicions generals d'accés, inclosos els preus, i de dirigir els seus serveis a determinats grups de clients en determinats territoris.

El vicepresident de la Comissió Europea responsable de l'Agenda Digital, Andrus Ansip, ha aplaudit l'acord perquè "posa fi a la discriminació injustificada" i ha apuntat que les noves condicions seran "una realitat en el Nadal de l'any que".

La comissària de Mercat Interior i Indústria, Elzbieta Bienkowska, per la seva banda, ha destacat la millora que suposa per al Mercat Únic en l'era digital i ha avisat que Brussel·les vol ara actuar per aconseguir "preus més baixos" en el sector del repartiment transfronterer de paquets, la situació segueix "desanimant" als europeus a comprar la resta de la UE.