La ciberseguretat no atrau les dones

Comença a ser un lloc comú afirmar que les carreres de ciberseguretat són tant necessàries com rendibles. Necessàries perquè les amenaces del futur semblen passar per aquest àmbit i rendibles perquè com a conseqüència del primer, hi ha molts treballs i existiran molts treballs en el futur dins d'aquest sector.

Dit això, passem als problemes. Segons apunta l'empresa de ciberseguretat, Kaspersky Lab, actualment, hi ha un problema de percepció pel que fa a la professió de la ciberseguretat que fa que el talent femení pràcticament defugi d'aquest tipus de treballs.

Dades de Frost & Sullivan apunten que el 2022 hi haurà un dèficit de 1,8 milions de llocs de treball relacionats amb aquest sector. En gran part el problema ve explicat per aquesta falta de dones que actualment només representen el 11% de les persones que treballen en el sector de la ciberseguretat.

És també problemàtic que la majoria d'elles no es plantegi ni en el més mínim dedicar-se a aquest tipus de treballs. Kaspersky Lab assegura que després d'una enquesta es va descobrir que el 78% de les joves no s'ha plantejat mai prendre aquest camí professional. Per a la signatura de ciberseguretat, tot es resumeix en un problema de percepció. Els treballs associats a la defensa virtual d'empreses o institucions són vistos com avorrits i poc creatius. En realitat, és tot el contrari, ja que segons assegura Kaspersky Lab, es tracta d'un sector en creixement i dinàmic.