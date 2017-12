El cristall per a 'smartphones' que es regenera si es trenca

Un equip d'investigadors de la Universitat de Tòquio ha descobert un nou polímer que pot implementar-se a les pantalles dels 'smartphones' i que té la propietat de reparar-se per si sol després de patir un trencament, fins i tot a temperatura ambient.

El nou compost, conegut com a 'polièter de tiourea', ha estat presentat a través d'una publicació acadèmica a la prestigiosa revista Science per part d'un equip de la Universitat de Tòquio, liderat per l'investigador Takuzo Akida.

El polímer forma un material amb una resistència similar a la dels materials de les actuals pantalles, definit com "altament robust" pels investigadors en l'article. En cas de trencament, el material pot tornar a unir-se sols pressionant manualment les vores fracturats.



Pressió sobre la zona durant 30 segons

La major particularitat del descobriment es troba en que el procés de reparació pot realitzar a temperatura ambient, amb realitzar pressió sobre la zona durant uns 30 segons en una habitació a 21 graus centígrads. L'equip d'investigadors ha assegurat que altres materials autorreparables similars requereixen temperatures de fins a 120 graus.

El descobriment del 'polièter de tiourea' va tenir lloc de manera accidental per part de Yu Yanagisawa, un estudiant de la Universitat de Tòquio. Yanagisawa, que preparava el material per al seu ús com a cola, va descobrir que en tallar el polímer, les seves vores s'adherien a l'acostar-los, com ha explicat Akida en declaracions a NHK News.

No es tracta del primer cas en el qual es desenvolupa un material regenerable que es pot utilitzar en els panells dels 'smartphones', ja que el passat mes d'abril, la Universitat de Califòrnia, als Estats Units, va crear un material inspirat en Wolverine dels X-Men capaç d'estirar-fins a 50 vegades la seva mida original i reparar completament en 24 hores després de patir un tall.