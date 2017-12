La justícia diu que és legal mirar el WhatsApp dels fills

L'Audiència de Pontevedra ha emès una resolució que podria canviar la vida de molts pares i sentar les bases sobre les necessitats que els progenitors vigilin les xarxes socials que usen els seus fills. La resolució, per la qual s'arxiva la denúncia d'una dona al seu exmarit per supervisar els missatges de la filla a WhatsApp, no només avala la vigilància sinó que insta a fer-ho per seguretat: "El desenvolupament de les xarxes socials com també ho és el WhatsApp requereix atenció i vigilància dels progenitors per preservar els menors".

La denunciant va presentar la denúncia després que els seus fills li expliquessin que el seu pare havia supervisat les converses que la nena de 9 anys mantenia amb la mare a través de l'eina de missatgeria instantània. Segons consta en la denúncia, d'acord amb el relat dels menors, el pare els hauria ficat en una habitació, hauria obligat al seu altre fill a revelar-li la contrasenya sota l'amenaça de portar-lo a la policia si no ho feia.

El magistrat que es va fer càrrec de la denúncia en primera instància va decidir l'arxivament provisional del cas. Va ser aleshores quan la mare va recórrer la i va esgotar totes les vies fins a arribar a l'Audiència Provincial de Pontevedra, que ha arxivat definitivament la denúncia amb una resolució que ja no es pot recòrrer.

La magistrada María del Rosario Cimadevila, de la Secció Segona de l'Audiència de Pontevedra, sosté en en la resolució de dues pàgines que els fets no constitueixen el delicte de descobriment i revelació de secrets. La jutgessa explica en l'escrit que el pare comparteix amb la denunciant la pàtria potestat dels seus fills menors, per la qual cosa "té l'obligació de vetllar per ells, educar-los i procurar-los una formació integral", explica. A més, la resolució destaca que el pare va revisar les converses entre mare i filla davant la presència d'aquesta última.