Els riscos dels regals tecnològics per a nens

Les cartes als Reis Mags estan cada vegada més carregades de tecnologia i la temporada de vacances és el moment idoni per passar l'estona utilitzant-los. Segons dades de l'organització Common Sense Media, els nens de vuit anys tenen, en general, una tauleta pròpia i han passat a utilitzar-la de cinc minuts diaris a 48.

La precocitat amb la qual els menors adquireixen dispositius tecnològics resulta preocupant, com ha advertit la companyia de protecció digital Always On en un comunicat, on aconsella sobre la necessitat d'aplicar mesures de ciberseguretat si els menors reben regals d'aquestes característiques.

Els 'smartwatches' o les polseres intel·ligents, mòbils o tauletes i joguines connectats a internet encapçalen la llista de regals a les cartes dels més joves. Molts d'aquests dispositius estan dissenyats per a nens des dels tres fins als vuit anys, tot i que tenen prestacions com a càmera de fotos, serveis de localització, ubicació i transferència de dades per Bluetooth que poden posar en perill al seu usuari.

Els rellotges o polseres intel·ligents dissenyats per a nens compten amb utilitats com a càmera i transferència de dades. Convé tenir cura en la seva manipulació, com apunten des de Always On, i no deixar que els nens les facin servir sense supervisió d'un adult, ja que si envien fotografies, poden ser interceptades per un tercer i acabar a la xarxa.

En el cas dels mòbils i tauletes, des de la companyia de protecció digital alerten que les unitats dissenyades per a adults no estan programades per a l'ús de menors. Per això, és important realitzar comprovacions en els cercadors perquè estigui activat el control parental, la restricció de recerques i l'accés al contingut adult, així com la importància de la instal·lació d'antivirus i sistemes de protecció contra espionatge o accés de tercers a la xarxa wifi al dispositiu.

Les joguines amb connexió a internet segueixen sent una moda a l'alça. En general, compten amb reconeixement de veu i s'enllacen a través de Bluetooth a una 'app' mitjançant la qual es controlen els diàlegs i activitats que realitza el nen amb la joguina.

Vulnerabilitats

En aquest cas, cal tenir precaució perquè s'han detectat vulnerabilitats per les quals es pot accedir al control remot de la joguina per part d'un tercer que podria comunicar-se amb el menor i obtenir informació sensible i privada.

Els nens tenen un "major coneixement tecnològic" que els pares, i aquests es troben "indefensos" davant els perills que aquest desconeixement suposa, com apunta la portaveu d'Always On, Marta Pruneres. Com entenen des de la companyia, "cal que hi hagi una bona relació familiar per comprovar que l'activitat del menor com a usuari és positiva i no l'afecten comportaments de tercers".