Cinc coses que danyen la bateria del teu mòbil

La bateria, un gran problema per a molts.

La bateria, un gran problema per a molts. Getty Images

La vida de la bateria dels telèfons mòbils no és il·limitada. Després de diverses setmanes funcionant amb aquests aparells, la pila comença a minvar. Això es deu al fet que vénen de fàbrica amb un nombre determinat de càrregues i, un cop assolit aquest límit, comença a mostrar senyals de deteriorament. I és que la bateria d'un 'smartphone' té els seus límits i, si no compleixes diverses regles, pots reduir, i molt, la seva vida útil.

Hi ha aplicacions destinades a allargar la vida de la bateria del mòbil, encara que el millor que pots fer, entre altres coses, és evitar deixar el teu telèfon carregant tota la nit o fer-lo servir durant la càrrega.

Aconseguir que la pila del teu mòbil rendeixi al màxim és possible. Pren nota d'aquests cinc errors que has evitar si no vols fer malbé la bateria de forma irreparable.

1. Mala cobertura

Cada vegada que el mòbil intenta connectar-se a una xarxa Wi-Fi o mantenir una connexió estable consumeix molta energia. Això passa, sobretot, en zones amb una baixa intensitat del senyal, o quan hi ha moltes persones intentant connectar-se a una mateixa xarxa.

Si saps que t'endinses en una zona amb baixa cobertura, el més recomanable és activar el mode avió. D'aquesta manera evitaràs que el teu telèfon perdi bateria. Això sí, no és la solució definitiva, però allargarà la vida de mateixa.

2. Detectar la teva ubicació

Tenir el GPS activat al mòbil durant tot el dia pot consumir i, finalment, danyar la bateria. Aplicacions com Twitter fan servir i registren la teva ubicació sense que potser te n'adonis.

Limitar el nombre d'aplicacions que fan servir la teva ubicació és possible. Per desactivar el GPS de certes apps en els dispositius Android, has d'anar a Configuració> Seguretat> Localització> Permisos.

Per contra, si tens un dispositiu iOS, llavors hauràs d'accedir a Configuració> Privacitat> Localització per desactivar cada aplicació.

3. Temperatures extremes

Els telèfons mòbils fan servir bateries de liti ja que es carreguen amb més rapidesa. No obstant això, aquestes piles tenen els seus desavantatges. Quan són sotmeses a temperatures extremes, els ions que contenen acaben per erosionar el material fent que els cicles de càrrega posteriors siguin més deficients.

La millor solució perquè la vida de la bateria duri més és evitar exposar el mòbil a temperatures molt altes o molt baixes.



4. Pantalles grans

Les pantalles dels telèfons mòbils cada vegada són més grans, pel que requereixen un major nombre de píxels que, al seu torn, usen més bateria per il·luminar-se.

Si vols estalviar energia, baixa la lluminositat de la pantalla del teu mòbil. També pots provar a apagar la pantalla o revisar el teu telèfon amb menys freqüència.

5. Carregar el mòbil a l'ordinador

Cada vegada que càrregues el teu 'smartphone' a l'ordinador mitjançant el cable USB estàs reduint la vida útil de la bateria. Això es deu al fet que els corrents oscil·len molt entre les dues entrades USB i això pot causar més escalfament que la càrrega en un endoll. Per això, és convenient utilitzar el carregador original i una presa de corrent més estable.

La solució definitiva

Els dispositius de totes les marques presenten el mode d'estalvi de bateria o de baix consum. Si actives aquesta opció, la llum de la pantalla baixa, s'elimina la manera vibració, les notificacions de WhatsApp o de qualsevol altra aplicació no t'arriben i s'eliminen els serveis de la ciutat.

Si la bateria del teu mòbil ja està danyada, aplicar aquests trucs no servirà de res. Pel que la única solució és reemplaçar-la per una altra.