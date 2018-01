Intel reconeix una vulnerabilitat en els seus processadors

El fabricant tecnològic Intel ha reconegut l'existència d'una vulnerabilitat en els seus processadors, a través de la qual és possible accedir a dades sensibles dels dispositius on aquests estan instal·lats. La companyia ha assegurat que l'error de programació no és exclusiu de xips de la seva marca, sinó que també està present en components d'altres fabricants.

Intel ha emès un comunicat aquest dimecres com a resposta a les informacions difoses aquest dimarts sobre l'existència d'una gran vulnerabilitat en processadors de la marca, que ha forçat al fet que sistemes operatius com Linux o Windows treballin en sengles actualitzacions de seguretat dels seus programaris que apunten a alentir el rendiment dels equips entre un 5% i un 30%.

Encara sense precisar oficialment l'origen de l'error de programació, Intel ha explicat que a través del mateix, és possible "obtenir indegudament dades sensibles" dels equips informàtics que compten amb aquests components. No obstant això, la companyia ha afegit que "creu" que aquesta vulnerabilitat no genera riscos de "corrupció, modificació o eliminació de dades".



Un problema de "molts" fabricants

El fabricant nord-americà ha assegurat que les notícies que asseguren que aquest error de seguretat únicament afecta a productes de la seva marca són "incorrectes", afirmant que els processadors "de molts venedors diferents" són susceptibles d'estar afectats per aquesta vulnerabilitat.

En aquest sentit, Intel ha explicat que està treballant amb altres tecnològiques, citant com exemples AMD i ARM Holdings, dues de les seves principals competidores, en el desenvolupament d'una solució al problema a nivell sectorial. Així, l'empresa autora del comunicat ha començat a oferir "actualitzacions de programari i microprogramari" per mitigar aquesta vulnerabilitat, afirmant que, juntament amb altres companyies, es divulgaran més correccions "la setmana vinent".

Intel també ha desmentit que aquestes actualitzacions perjudicin en el futur el rendiment dels equips, sinó que el seu efecte serà "depenent de la càrrega de treball" i "no hauria de ser significatiu" per a l'usuari mitjà. A més, el fabricant ha assegurat que aquesta possible ralentització "serà mitigada amb el temps".



Actualització per a Windows 10

En paral·lel, Microsoft ha llançat aquest dimecres una actualització per a Windows 10 que inclou millores de seguretat per a diversos serveis, entre els quals es troba el 'kernel' de Windows --el nucli fonamental del sistema operatiu que controla tot el funcionament de l'equip--, el programa a través del qual s'estima que és possible aprofitar aquesta vulnerabilitat amb finalitats malicioses.

La companyia encara no ha llançat actualitzacions per a Windows 7 o Windows 8.