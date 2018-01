Així has de protegir les teves targetes quan compres per Internet

La targeta de crèdit és un dels instruments més emprats tots els dies, especialment per realitzar les seves compres a través d'Internet. Però és convenient conèixer una sèrie de pautes bàsiques per protegir la targeta i evitar la substracció de dades bancàries i personals.

-Targetes de crèdit: és més convenient emprar una targeta de crèdit abans que una de dèbit, ja que presenten un major nivell de seguretat i de prevenció contra el frau.

-Llocs segurs: abans de realitzar la compra, cal fixar-se si la URL inclou el símbol d'un cadenat i comença per ´https´. Això significarà que el lloc compta amb certificats de seguretat que garanteixen les nostres operacions.

-Opcions de seguretat específiques: Algunes targetes de crèdit de la xarxa de Visa o Mastercard ofereixen la possibilitat d'activar codis i contrasenyes que s'apliquen per a cada compra i permeten introduir un nou filtre de seguretat. És recomanable informar-se en l'entitat bancària que hagi emès la targeta.

-Programes antivirus: és recomanable actualitzar de forma periòdica els programes de seguretat informàtica de l'ordinador, ja que d'aquesta manera s'evitaran problemes com el ´phishing´, que permet als ´hackers´ accedir a les dades bancàries.

-Emprar una targeta: si és possible, és millor disposar d'una targeta que es dediqui únicament a aquestes operacions, diferent a la qual s'empra de forma corrent per a altres compres.

-No compartir els números per correu o xarxes socials: no s'han de compartir els números de les targetes de crèdit en correus electrònics o en els perfils de xarxes socials, ja que poden acabar en destinataris desconeguts o perillosos.

-Alerta amb les aplicacions falses: cal ser previnguts davant determinades aplicacions que es descarreguin d'internet, ja que poden no presentar tots els certificats de seguretat necessaris.

-Configuració del navegador: una vegada realitzada l'operació, és aconsellable esborrar l'historial del navegador. També és convenient desactivar la funció de autocompletar, ja que d'aquesta manera les contrasenyes no apareixeran de nou.

-Evitar les Wifi públiques: les xarxes públiques poden estar subjectes a una vigilància de tercers que poden no garantir una completa seguretat. En qualsevol cas, si es van a emprar aquestes xarxes, es recomana esborrar els arxius temporals d'Internet i apagar després l'equip.

-Consultar els comptes: en cas d'haver realitzat una operació, per assegurar-se que no s'ha produït cap moviment estrany, es pot consultar el saldo dels comptes i assegurar-se que no hi ha hagut disgustos.