YouTube endureix les condicions perquè els «YouTubers» guanyin diners

Noves dificultats per als YouTubers.

Google ha anunciat els canvis que afectaran la monetització dels canals de YouTube, novetats que segueixen la intenció de la companyia que els anuncis vagin al costat de continguts que millor reflecteixin els seus valors.

La companyia ha mantingut converses amb anunciants i creadors de contingut per establir els canvis que afectaran a la inserció de publicitat en els canals de YouTube, com ha detallat Google en un comunicat publicat al bloc d'AdWords.

Els requisits que un nou canal haurà de complir per poder participar en 'YouTube Partner Program' estableixen que una cadena ha de tenir un mínim de mil subscriptors i 4.000 hores de visionat en els últims 12 mesos.

Fins ara, la companyia exigia un mínim de 10.000 visites, però el canvi que proposa se centra més en la fidelitat de l'audiència i el comportament del creador i deixa de banda el requisit de les visites.

El canvi en els requisits afecta des d'aquest dimarts als nous canals, encara que la companyia estendrà la seva exigència als canals presents a 'YouTube Partner Program' a partir del proper 20 de febrer.

Pel que fa a Google Preferred, els canals inclosos en aquest programa seran revisats de forma manual i els anuncis s'integraran en vídeos el contingut hagi estat verificat com a adequat segons les directrius que estableix la companyia.

Aquesta novetat es posarà en marxa primer a Estats Units, a mitjans de febrer, i al final del mes següent s'estendrà a tots els altres mercats que compten amb Google Preferred.

La companyia, així mateix, ha anunciat novetats pel que fa a la transparència, per al que Google introduirà un sistema d'idoneïtat de tres nivells per als anunciants, que podran expressar quins són els llocs que consideren més apropiats per a la seva marca.