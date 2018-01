Google llança els audiollibres en 45 països i 9 idiomes

La plataforma Google Play Llibres ha llançat els audiollibres a Google Play, que ja estan disponible en 45 països i nou idiomes diferents, per a dispositius iOS i Android a través de l'aplicació i del web amb Google Play.

Segons un comunicat oficial remès per Google, un dels avantatges que presenta aquest servei és que no és necessari subscriure's, sinó que l'usuari pot comprar els audiollibres de forma individual. A més, des de la botiga oficial ofereixen la possibilitat d'accedir a una lectura prèvia gratuïta per saber si l'usuari està realment interessat en la compra.

Des de Google expliquen també que l'usuari pot disposar de l'audiollibre en diferents dispositius, independentment del sistema operatiu (Android o iOS), sense necessitat de tornar a pagar pel mateix producte. Així, per exemple, pot començar en l'ordinador i seguir en el mòbil.

Els audiollibres ofereixen informació sobre la durada de la lectura (Falcó, d'Arturo Pérez-Reverte, dura 8 hores 26 minuts i 44 segons; Mi isla, d'Elísabet Benavent, 17 hores), el preu, el gènere, l'editorial i l'idioma.

L'oferta d'audiollibres present en Google Play està disponible en 45 països i nou idiomes diferents, entre ells, l'espanyol. Segons la companyia, és una bona forma de gaudir de la lectura en una societat que està en constant moviment i amb poc temps lliure.