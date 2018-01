L'edició del 2018 del Mobile World Congress serà la "millor" que s'ha fet mai i preveu superar els 108.000 assistents de l'any passat, segons ha vaticinat aquest dimecres el conseller delegat de la patronal organitzadora (GSMA), John Hoffman. La GSMA manté el seu compromís de fer el congrés a la capital catalana fins al 2023 tal com diu el seu contracte i espera "que la situació ho permeti". "El que volem és un entorn estable i segur", ha declarat el cap de màrqueting de la GSMA, Michael O'Hara, qui ha afegit que col€laboren "estretament" amb les autoritats del país per assegurar que l'edició del 2018 i les properes seran un "èxit". El congrés, que se celebrarà entre el 26 de febrer i l'1 de març, compta amb un pla de seguretat que s'ha fet conjuntament amb els Mossos i altres especialistes d'arreu del món i incorporarà més tanques protectores, entre altres per delimitar una nova àrea a l'exterior del recinte firal de Gran Via que s'anomenarà 'South village'. Com a prova pilot, es farà un programa de reconeixement facial entre alguns dels assistents.

Preguntat sobre si altres ciutats s'han mostrat interessades en acollir el MWC si la relació amb Barcelona no funciona, O'hara ha assegurat que "sempre hi ha interès en el Mobile World Congress", però ha remarcat que el contracte amb la capital catalana és fins al 2023. Per la seva part, Hoffman ha afegit que estan "totalment" compromesos amb la ciutat.

D'altra banda, Hoffman ha declarat que estan molt "tranquils" amb el pla de seguretat que s'ha dissenyat per a l'esdeveniment. Com a novetat, el Mobile World Congress d'enguany incorporarà una prova pilot de reconeixement facial dels assistents, que compararà els trets facials de les persones que entrin amb la de la foto que s'ha d'enviar als organitzadors per acreditar-se. De moment, això no més es farà amb alguns assistents però la intenció és aplicar aquesta tecnologia a tothom en futures edicions.

Després que l'any passat s'instal·lessin blocs de formigó per primer cop per protegir la fira, enguany es posaran noves barreres protectores, entre altres llocs al 'South village', una nova àrea a l'exterior ubicada a l'accés sud del recinte firal. Es tracta d'un espai que comptarà amb estructures cobertes que s'estan habilitant per a l'ocasió i que serviran com a lloc on trobar-se i fer negocis, i on també es podrà menjar alguna cosa. Una de les estructures cobertes d'aquest 'village' serà també el punt d'acreditació i benvinguda dels assistents.



Una edició sense grans noms per una "estratègia diferent"



Mentre en edicions anteriors un dels reclams del Mobile World Congress era la participació de destacades personalitats del sector de la tecnologia Internet i mòbil, enguany hi ha "una estratègia una mica diferent", tal com ha dit el director de màrqueting de la GSMA. La intel€ligència artificial i el futur del món del mòbil seran els principals eixos del certamen d'enguany, que també tractarà com les noves tecnologies poden ajudar a complir els objectius de desenvolupament i sostenibilitat de les Nacions Unides.

Un dels punts d'interès serà la 'Innovation City', on es podran veure tecnologies del futur com un aterratge a la lluna o un sac de boxa amb Internet de les coses. També hi haurà drons que funcionen amb panells solars i es podrà veure com el Barça utilitza el Big Data i l'Internet de les coses per millorar la seguretat i l'eficàcia del seu estadi, ha explicat O'hara.

De nou, el MWC comptarà amb diversos esdeveniments paral·lels al congrés, com el Women4Tech, el 4YFN o el Young Mobile Festival (YoMo). En relació amb el primer, O'hara ha comentat que treballen amb l'objectiu que la participació femenina al congrés superi el 25% dels assistents. Fins ara ha estat per sota del 20%.



471 milions d'euros d'impacte econòmic i 13.000 llocs de treball



El Mobile World Congress del 2018 preveu rebre més de 108.000 assistents i més de 2.300 expositors (realment el nombre d'empreses és superior, perquè hi ha expositors que en tenen més d'una). Hi haurà participants de més de 200 països i 170 delegacions governamentals.

L'impacte econòmic estimat és de 471 milions d'euros i s'espera que es creïn 13.000 llocs de treball temporals gràcies al congrés. Des que es va celebrar el primer MWC a Barcelona el 2006, la fira ha generat 4.400 milions d'euros en impacte econòmic i 115.000 llocs de treball.