Com puc sortir d'un grup de WhatsApp sense que ningú ho vegi?

Si vols sortir d'un grup de Whatsapp però no vols quedar malament amb els integrants del xat, ara tens l'oportunitat d'abandonar la conversa sense deixar rastre. Fins aquest moment, l'única opció que oferia l'aplicació era silenciant el grup i triant quant de temps volies deixar-lo a l'oblit, però això ha canviat.

Ja pots desfer-te del grup sense causar malestar ni sentir retrets entre els integrants per la teva absència. Per fer-ho, has de bloquejar les notificacions del grup de WhatsApp que vulguis deixar. Per a això, selecciona el grup, ves al botó 'Info' i clica 'Bloquejar' les notificacions.

Una altra manera de fer-ho és seleccionar l'entrada de notificacions a través d''Informació del grup- Notificacions personalitzades- desactiva notificacions i avisos'.

A continuació, hauràs d'eliminar els arxius del grup. Pots fer-ho des del propi grup, accedint a 'imatges i fitxers'. Allí s'emmagatzemen tots els fitxers que s'han compartit.

Amb aquests dos pasos deixaràs de rebre les notificacions d'aquest grup amb el qual ja no connectes, sense la necessitat de quedar malament.

Aquesta nova opció sobre grups que ofereix WhatsApp no ??està disponible en tots els smartphones, però sí en les últimes actualitzacions.