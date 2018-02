Torna el mític joc PC Futbol amb l'aparença de l'original

En els anys 90, milers d'espanyols es van enganxar a un simulador de futbol tan complet que permetia fitxar, establir clàusules i fins i tot contractar al jardiner de l'estadi. L'edició que va treure Dinamic Multimèdia el 1997 va arribar a vendre 600.000 còpies i el seu model va ser exportat a altres països. La crisi de les puntcom va acabar enfonsant a l'empresa i posant fi a una franquícia que es va diluir amb el pas dels anys.

Després de diversos intents que van acabar fracassant, IDC Games i Korner tornen a reeditar el joc que surt avui al mercat. PC Futbol 18 compta amb una aparença pràcticament similar a la del publicat el 2001 i, sobretot, amb la imatge de Michael Robinson, un dels símbols del simulador.

El joc comptarà amb les lligues de nou països: Espanya, Anglaterra, Itàlia, Alemanya, França, Brasil, Argentina, Mèxic i Estats Units. En total, 9 lligues de futbol internacionals amb més de 20.000 jugadors i 1.000 equips, encara que aquests últims sense llicència. El que sí que hi haurà és un editor per l'aparença dels equips i algunes pàgines de fans han anunciat que trauran dissenys amb els escuts i equipacions dels clubs.

La interfície del joc està inspirada en la dels jocs originals, amb les mitjanes dels jugadors, gestió de patrocinis, control de finances o marxandatge; elements que van fer del PC Futbol la icona d'una generació en la dècada dels noranta.

El joc està disponible a Android i Google Play a partir de 9,99 euros i no comptarà amb micropagaments, com s'havia especulat durant els últims mesos. Serà multiplataforma, de manera que es podrà jugar la mateixa partida tant en mòbil com a tauleta o PC.