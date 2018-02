Unilever amenaça de retirar la seva publicitat de Facebook i Google

Unilever, el gegant angloholandès de productes de consum, propietari de marques com els sabons Dove o els gelats Magnum i considerat el segon anunciant a nivell mundial, amenaça de retirar la seva publicitat de plataformes digitals com Facebook, Twitter o Google si generen divisió mitjançant la difusió de missatges d'odi, notícies falses o no troben fórmules de protecció per als menors.

«Com un dels anunciants més grans del món, no podem tenir un entorn en el qual els consumidors no confien en el que veuen on-line», va assegurar ahir el director de màrqueting de la multinacional, Keith Weed, en una conferència a Palm Desert, a Califòrnia.

L'executiu d'Unilever va advertir que la multinacional no pot seguir invertint en una cadena digital de subministrament que mostra la quarta part de la publicitat de la companyia, quan de vegades «és poc millor que un pantà en termes de transparència». Segons Financial Times, Unilever va gastar 7.700 milions d'euros en màrqueting l'any passat.

Facebook i Google van captar al voltant del 73% de la inversió publicitària digital als EUA el 2017, segons la firma d'anàlisi Pivotal. En l'últim exercici, Google va obtenir 4.951 milions d'euros en publicitat on-line, i Facebook una mica més de 2.000 milions.