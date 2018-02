Vodafone i Huawei completen la primera trucada en 5G del món amb el nou estàndard

Vodafone i Huawei han realitzat aquest dimarts la primera trucada 5G al món en un entorn real, entre Castelldefels (Barcelona) i Madrid, emprant les especificacions de l'estàndard comercial NSA (Non Stand Alone) aprovat el passat mes de desembre, unes especificacions que s'incorporaran al futur desplegament comercial de la nova tecnologia 5G.

En la demostració s'ha completat una connexió dual de 4G a 5G en un entorn de prova real, durant la qual s'han aconseguit velocitats de descàrrega que multipliquen per vuit les velocitats estàndard de 4G, fins a superar els 2 Gbps. En una segona prova, s'ha realitzat una videotrucada utilitzant una connexió de dades 5G.

Per poder realitzar una connexió de principi a fi s'ha utilitzat espectre en la freqüència de 3,7 GHz i s'ha desplegat una xarxa de prova completa, incloent equips de Huawei Radio Access Network (RAN), així com el 'core' de la xarxa.

El nou estàndard aprovat al desembre per l'Assemblea Plenària del 3GPP, òrgan de col·laboració que engloba a grups d'associacions de telecomunicacions, contempla la utilització, en una primera fase, de la infraestructura de la xarxa 4G per al 5G, la qual cosa suposa un important avanç que permetrà començar el desplegament d'aquesta tecnologia i realitzar les primeres proves comercials a gran escala el 2019.

El director d'Arquitectura i Estratègia de Xarxa del Grup Vodafone, Santiago Tenorio, ha incidit que aquesta trucada s'ha realitzat solament dos mesos després que s'aprovés aquest estàndard, quan la indústria esperava aquesta fita en quatre o sis mesos, per a això han estat treballant al voltant de 1.500 persones "dia i nit en les últimes sis setmanes".

Així mateix, ha explicat que, a diferència d'altres proves de 5G com les realitzades recentment en els Jocs Olímpics d'Hivern de Corea del Sud o entre Corea i els Estats Units, la duta a terme aquest dimarts és la primera que compleix les condicions de l'estàndard i en la qual s'utilitza l'espectre que es va a destinar al 5G a Europa i no bandes d'ones mil·limètriques.

En aquest sentit, no ha volgut llevar mèrit a aquest tipus de demostracions preestandar, però ha incidit que el projecte de Vodafone i Huawei forma part del que seran productes futurs, encara que falti molt desenvolupament per ser una realitat. "És un esforç enorme, però més rellevant per a la indústria perquè no es tracta d'un minidesenvolupament en una demo avançada, sinó que és un pas al producte final", ha agregat.

«Fita històrica»



El conseller delegat de Vodafone Espanya, Antonio Coimbra, ha assegurat que aquesta trucada suposa "una fita molt rellevant" que col·loca Espanya "al centre del món" i reflecteix que el país i la seva indústria estan treballant "molt i dur" perquè Espanya participi en la revolució digital que s'està produint.

En aquest sentit, ha defensat que Espanya és un país "capdavanter" en tot el que té a veure amb xarxes de nova generació de telefonia fixa i mòbil i que l'objectiu d'aquest tipus de projectes és que ho continuï sent. A més, ha incidit que les xarxes són un element "crític" en tots els canvis que s'estan produint en l'actualitat.

Per la seva banda, el president del compte de Vodafone a Huawei, Eric Yang, ha destacat que Huawei i Vodafone col·laboren des de 2006 i ha assegurat que la prova d'aquest dimarts és només l'"inici d'un viatge" que, amb l'esforç de tothom, garantirà un "èxit ràpid" del 5G, que ja comença a ser una realitat i sorgirà "abans del que s'imagina".

Desenvolupament del 5G



Per la seva banda, el secretari d'Estat per a la Societat de la Informació i l'Agenda Digital, José María Lassalle, ha donat l'enhorabona a les dues companyies per aquest "esdeveniment històric" que ha aconseguit "una cosa tan notòria com germanar digitalment" dues ciutats com Madrid i Barcelona en un context com l'avantsala del Mobile World Congress (MWC).

En aquest sentit, ha assegurat que el Govern central està "completament compromès" amb el desenvolupament del 5G, com reflecteix l'engegada d'un Observatori 5G i el Pla Nacional de 5G, que ha assenyalat s'anunciarà "en breu". A més, ha reivindicat el desplegament de fibra realitzat a Espanya, que suposa "una finestra d'oportunitat" per al desenvolupament i l'explotació de la nova tecnologia mòbil.

Lassalle ha subratllat la necessitat que, en aquest context, s'aprofundeixi encara més en el desplegament de fibra i se segueixi insistint en el desenvolupament del pla de 5G, a partir de la qual cosa s'ha de dur a terme l'evolució normativa perquè en 2020 es produeixi "l'eclosió del 5G i tingui en Espanya l'impacte que s'espera".

Respecte a les properes subhastes d'espectre per al 5G, Coimbra ha subratllat que l'ideal és trobar un equilibri entre inversió i cost d'espectre perquè tot surt "del mateix pastís". Així, ha apuntat que un preu massa elevat pot retardar l'avanç del desplegament de xarxes, que és "fonamental" per al desenvolupament de la societat de la informació i la revolució digital.