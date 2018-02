ZTE Axon M: El doble de bo

Des que fa una dècada Steve Jobs va presentar el primer iPhone, al llarg d'aquests deu anys han estat comptades les innovacions reals que s'han vist en el sector de la telefonia mòbil. L´olímpic lema Citius, altius, fortius -més ràpid, més alt, més fort- sembla pensat per a tota una generació de mòbils que en tots aquests anys han fet precisament això: ser més ràpids, més alts -o grans- i més forts - o potents-. I poc més. Almenys fins ara.

ZTE fabrica uns excel·lents telèfons de gamma mitjana. Això no és cap novetat. Però endinsar-se al mercat dels exclusius models premium són figues d'un altre paner. I per competir de tu a tu amb els gegants de la telefonia mundial en el rang dels mòbils de més de 800 euros has de tenir un molt bon producte si vols triomfar. I ZTE el té. I es diu Axon M.

El primer i més evident del nou telèfon de ZTE és la seva pantalla doble. La veritat és que a primera vista sembla que estiguem davant d'una nova filigrana tecnològica, però no és així, de cap manera. I el seu ús diari fa que pensis que el fet de tenir dues pantalles és bo. El doble de bo.

Com si d'un llibre futurista es tractés, l´Axon M pot presumir de funcionalitats inèdites fins ara en un telèfon. Per primera vegada la multitasca és real. I funcional. Malgrat que fins ara la possibilitat d'utilitzar dues aplicacions simultàniament en pantalla estava disponible en diversos mòbils del mercat, la veritat és que era molt poc pràctic. Tenir una pantalla partida en dos no deixa de ser una frivolitat poc útil. Però tenir dues pantalles és una cosa molt diferent.

ZTE Axon M te doble pantalla.

Veure la tele mentre escrius un tuit, jugar a un joc mentre mires el teu mur de Facebook, posar música a YouTube mentre llegeixes les darreres notícies d'aquesta mateixa pàgina o parlar per Skype mentre acabes el treball a l´Office són només algunes de les tasques que hem realitzat simultàniament amb aquest telèfon. I tant que funciona. Si a més li afegeixes un teclat Bluetooth, llavors aconsegueixes la quadratura del cercle de la productivitat.

La doble pantalla ofereix a més quatre modes d'ús que s'adaptaran a la perfecció a les nostres necessitats. En el mode dual -la nostra preferida- permet tenir dues apps funcionant de forma simultània i arrossegar-les d'una pantalla a una altra amb tres dits.

En el mode de pantalla estesa les dues pantalles es converteixen en una, aconseguint així que l'ús de les aplicacions sigui més proper al d'una tauleta petita que al d'un mòbil. Però compte, perquè en aquest cas el marc central fa que aquesta sensació no sigui completa, i especialment al principi es fa estrany veure aquest marc central.

El mode mirall mostra el mateix contingut en ambdues pantalles, una cosa molt útil si volem compartir una pel·lícula o vídeo amb algú situat davant nostre. Des del punt de vista laboral, ha estat tota una experiència poder mostrar a algú que tenim assegut al nostre davant una presentació en PowerPoint sense necessitat de tenir-lo enganxat a nosaltres.

El mode tradicional ens permet utilitzar l´Axon M com si es tractés d'un telèfon convencional, amb les pantalles tancades. En aquest cas la del darrere s'apaga automàticament.



Una càmera. Ni més ni menys

Ara que la tendència és posar càmeres dobles, l´Axon M també s'ha diferenciat de la resta col·locant-ne només una. I en té prou. Gràcies a la doble pantalla, aquest únic sensor ens servirà tant per fer fotografies amb el que seria la càmera posterior en qualsevol altre mòbil, com per fer-nos un ´selfie´... de 20 megapíxels! I és que al no necessitar una càmera a la part frontal, els autoretrats ens els farem amb la càmera principal -la posterior- veient-nos en la segona pantalla del terminal. Una idea brillant...

L'Axon M té una càmera posterior de 20 megapíxels.

La part de vídeo està molt ben resolta gràcies a la possibilitat de gravar vídeo amb resolució 4K. Per completar l'experiència, l´Axon M ve equipat amb so Dolby Atmos, la millor tecnologia actual si parlem de qualitat d'àudio.

Malgrat muntar un processador Qualcomm Snapdragon 821 d'excel·lent rendiment, la durada de la bateria és un altre dels seus punts forts, especialment si tenim en compte que està treballant gran part del temps amb dues pantalles i no amb una. El seu carregador ràpid amb connexió USB-C permet que la pila de 3.180 mAh es carregui fins a la meitat en mitja hora, i per complet en hora i mitja. I amb tota l´activitat a la qual el vam sotmetre durant setmanes va aguantar perfectament fins al final del dia. Sense problemes. Amb una memòria de 4 GB de RAM i 64 Gb. d'emmagatzematge, l´Axon M incorpora una ranura per a targetes microSD de fins a 256 Gb.



Passaport de reemplaçament

ZTE ha tingut en compte els problemes que l'ús diari pugui implicar en el seu nou Axon M. D´aquesta manera, ha inclòs al terminal el seu nou Passport Program, gràcies al qual la marca es farà càrrec d'un reemplaçament gratuït de pantalla per qualsevol dany accidental que provoqui el trencament de la pantalla fins a dos anys després de la compra. Aquest programa inclou, també, una reparació gratuïta de danys per líquids durant els dos primers anys.

El nou Axon M, que està disponible en exclusiva amb Vodafone, té un preu de 816 € -34 € al mes durant 24 mesos de permanència-.