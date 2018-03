Molta tecnologia però pocs mòbils

El Mobile World Congress, que aquest any ha celebrat la 13a edició a Barcelona, és, cada any que passa, un esdeveniment en el qual les diferents tecnologies de comunicació van fagocitant els terminals. Almenys en importància informativa i de cara al públic en general. A ningú se li escapa que, excepte unes poques marques, el gruix dels grans anuncis telefònics es fan repartits en diferents esdeveniments al llarg de l'any. Apple mai ha estat protagonista en l'esdeveniment barceloní. Des de fa una dècada es reserva per mostrar el seu iPhone en la seva pròpia presentació, lluny de la competència. Però, sobretot, lluny d'altres mòbils que puguin distreure l'atenció. I cal reconèixer que no els ha anat gens malament.

En la mateixa línia, al llarg dels últims anys, altres fabricants han començat a fer el mateix: esdeveniments exclusius de la seva marca en els quals mostrar l'última ostentació tecnològica, el nou vaixell insígnia, sense que ningú li llevi el protagonisme.

L'any passat, en el MWC 2017, Huawei va presentar la seva penúltima novetat, el P10. Samsung, per la seva banda, va fer el mateix amb el Galaxy S8. LG va anunciar el G6. Tots ells, de gamma alta, que van usar el congrés com a trampolí per presentar-se en societat.

Aquest any, Samsung ha tornat a apostar per la cita barcelonina i hi ha presentat el seu nou Galaxy S9, del qual ja hem donat una completa informació a la nostra web. Però en els mesos previs, LG ja havia presentat el seu nou V30 en el marc de la IFA de Berlín, igual que va fer Samsung amb el Galaxy Note 8.

Huawei, per la seva banda, va anunciar el Mat 10 a Munic al setembre. A Barcelona, no obstant això, el gegant xinès va mostrar un estratosfèric desplegament de tecnologia 5G –aquí estan trencant motlles– i un nou portàtil que es va fer acompanyar de tres tauletes. Però res de nous terminals. LG, per la seva banda, ha anunciat una revisió del V30. Però res de nous terminals de debò.

Sony, d'altra banda, segueix demostrant la seva fidelitat més absoluta al Mobile World Congress. Com és habitual, ha mostrat per primera vegada els seus nous terminals. Cal destacar que el Xperia XZ2, a més de poder realitzar selfies en 3D, permet gravar vídeos en càmera superlenta –a 960 imatges per segon– amb resolució Full HD. Avui en dia gairebé cap càmera fotogràfica –i no parlem de telèfons mòbils– pot fer això.



I a més...

S'han vist molts cotxes connectats i autònoms, una ingent quantitat de robots de tot tipus, i fins i tot el pilot Fernando Alonso va fer una passejada pel congrés per parlar de la tecnologia que hi ha al voltant de la fórmula 1, i de passada apadrinar un campionat d'eSports.

Dotzenes de conferències i el 4YFN, un dels esdeveniments sobre emprenedoria més importants del planeta, tenen lloc amb motiu del MWC.

A Barcelona hi ha molta, moltíssima tecnologia. Però cada vegada menys anuncis de terminals. I, finalment, una frivolitat: Vodafone i Nokia construiran una xarxa 4G a la Lluna per retransmetre en directe el que passa allà.