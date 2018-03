«Los Sims Móvil», disponible gratis per iOS i Android

Els estudis Electronic Arts i Maxis ha anunciat el llançament del videojoc Los Sims Móvil per als sistemes operatius iOS i Android. Aquesta aplicació permet als jugadors guiar les històries dels seus 'sims', personalitzar el seu aspecte i interactuar amb els personatges d'altres usuaris.

Los Sims Mòbil és, segons Electronic Arts i Maxis, un videojoc que ofereix una experiència "completament nova" en un dispositiu mòbil. Els jugadors podran fer evolucionar els seus 'sims' a través de l'elecció de la seva professió, les seves aficions o les seves relacions, a més d'interactuar amb els personatges d'altres usuaris en festes o a la ciutat, i usar 'stickers' per comunicar-se.

Les relacions amb altres 'sims' poden ser "des d'amigables fins a romàntiques", i gràcies a elles, els jugadors podran obtenir recompenses en realitzar accions com, per exemple, intentar besar la seva mitja taronja 'sim' o experimentar amb una nova recepta. Els jugadors també poden formar famílies pels seus 'sims', creant un camí generacional on transmetre herències que tindran beneficis en el videojoc.

El director creatiu del joc, Brandon Gill, ha explicat que Los Sims Móvil augmenta "dràsticament" la "fidelitat", la "qualitat" dels 'sims' i els entorns en els quals poder jugar. El joc manté característiques originals de la saga com la creació de personatges personalitzats, la construcció de cases i l'exploració de professions, sumades a "noves opcions de personalització" incloses en els modes 'Crea un Sim' i 'Construcció' i a noves narratives i característiques socials.

Els jugadors poden personalitzar els seus 'sims' amb diferents aparences, des del color i l'estil de cabell fins a les opcions de moda i accessoris. A més, poden triar els seus trets de personalitat, que seran clau per determinar els seus 'hobbies', les seves professions o les seves relacions. Les cases poden ser personalitzades amb mobles, decoracions, electrodomèstics o col·leccions temàtiques, i a elles podran acudir 'sims' d'altres usuaris.

Los Sims Móvil ja està disponible per descarregar a les botigues App Store i Google Play.