Més de 50 jocs clàssics de Sega, junts en un recopilatori per a PS4, Xbox One i PC

La companyia japonesa Sega ha anunciat el llançament oficial d'un recull de jocs clàssics que amb el títol de Sega Mega Drive Classics, reunirà títols que han fet història i que ara han estat millorats gràficament i incorporen nous modes de joc. El llançament tindrà lloc el proper 29 de maig per les videoconsoles PlayStation 4, Xbox One i PC.

El Community Manager a Sega Europe, Ibrahim Bhatti, a través del bloc oficial de PlayStation, ha confirmat el llançament oficial del recopilatori Sega Mega Drive Classics, que conté 53 jocs clàssics de la videoconsola que actualitza les característiques d'emulació, i que estarà disponibles a partir del pròxim 29 de maig.

Aquesta nova recopilació incorporarà l'opció multijugador, tant en línia com 'offline', per poder disputar partides amb altres jugadors, ja sigui a casa amb amics o amb altres jugadors d'arreu del món. Així, ara es podrà gaudir de multijugador en jocs com Sonic the Hedgehog 2.

Quins títols inclourà el recopilatori?



Alguns dels títols inclosos en aquest recull Sega Mega Drive Classics són:

Kid Chamaleon,

Sonic 3D Blast,

Sonic Spinball,

Streets of Rage 3,

Super Thunder Blade,

Sword of Vermilion,

The Revenge of Shinobi,

Phantasy Star II,

Vectorman,

Virtual Fighter 2

Wonder Boy in Monster World