«Pure Farming 2018»: La gestió de granges més realista

La idea de gestionar i treballar en una granja, dins del món dels videojocs, pot semblar nova, però no ho és en absolut. Hauríem de remuntar-nos fins a 'Harvest Moon', de Super Nintendo, per trobar un dels primers títols de gestió agrícola que existeixen, i que, de fet, va ser font d'inspiració per a 'Stardew Valley', un títol actual del mateix tall que s'ha guanyat el respecte de la comunitat de jugadors. Però hi ha més exponents d'aquest peculiar gènere que busquen traslladar aquesta essència a les tres dimensions, i compten amb un bon nucli d'usuaris disposats a endinsar-se en la vida rural, encara que sigui de forma virtual.

Així doncs, el nínxol de jugadors d'aquest tipus existeix, pel que no és estrany que vagin apareixent, cada vegada més, produccions que busquen portar la gestió d'una vida netament rural cap a l'entreteniment digital. Al cap i a la fi, si hi ha un simulador que ens converteix en una cabra, per què no hi hauria un simulador de granja de tall realista?

Així és com neix 'Pure Farming 2018', una nova obra de Iceflames Games i Techland, que ve amb tots els ingredients -i cultius- necessaris per despertar en el jugador el cuquet de treballar, amb sang i suor, colze amb colze amb la natura. L'aposta és desafiant i arriscada, ja que el títol pretén ser el més realista possible, amb tot el que això comporta. Així que, busqueu la vostra camisa de quadres més còmoda i un barret de palla perquè ens endinsem, de ple, en una granja que necessita alguna cosa més que uns retocs. A treballar!

La complexa vida rural



'Pure Farming 2018' ens posa a la pell d'un home que, fastiguejat de la velocitat a la qual es desenvolupa la vida urbana, decideix deixar enrere tots els seus luxes i comoditats per dedicar-se en cos i ànima a restablir la hisenda del seu avi, que, com no podia ser d'altra manera, està fins a dalt de deutes. Aquest serà el nostre primer objectiu: deixar de ser un esclau dels bancs. I per a això tindrem un mode de joc anomenat "La meva primera granja", que no és més que el pas lògic per aprendre a gestionar correctament el nostre nou espai. Per descomptat, la trama argumental no té massa força, ja que, al cap i a la fi, el que volem és guanyar-nos la vida amb les collites i matèries primeres que obtinguem del recinte. Així que, després de confeccionar al nostre personatge amb un petit editor, començarem a gaudir -i patir- la vida rural.

El primer que cal tenir en compte abans de començar a jugar és que el títol és molt progressiu. Les opcions i possibilitats són enormes, ja no només pel que fa a collites i animals dels quals obtenir matèries, sinó també pel que fa a infraestructures, vehicles i altres paràmetres que, a poc a poc, anirem interioritzant per tenir una visió completa de com està funcionant la nostra hisenda. Començarem sent partícips d'un petit tutorial on aprendrem a manejar diferents vehicles: un per a segar la collita, un altre per recollir-la, un acoblament per a transportar-la, etcètera. Cada vehicle, per descomptat, consumeix gasolina i requereix d'un manteniment al taller, per la qual cosa caldrà estar al tant per evitar quedar-nos a mig gas. 'Pure Farming 2018' busca el realisme pur i ho aconsegueix, i tant és així que per molt que seguem una parcel·la completa, aquesta no podrà ser recollida en un mateix vehicle, sinó que tocarà fer diversos viatges per buidar el contingut. El mateix passa amb el tipus d'irrigació o la impaciència recollir una collita que encara no està a punt. Tot influeix.



Expandint el nostre llegat



Començarem el videojoc completament sols, amb ajuda d'un assistent que ens enviarà a la nostra Tablet les instruccions necessàries per anar coneixent com tractar el camp, però a poc a poc comprendrem que és impossible portar una granja amb una única persona. De fet, comencem amb una extensió enorme de territori, amb alguns cultius preparats per a la seva recollida, però, a poc a poc, amb paciència -i diners, anirem ampliant el nostre poder, contractant a personal per dur a terme diferents tasques, automatitzar altres, construir diferents instal·lacions -com un hivernacle per cultivar productes selectes-, estalviar en consum instal·lant plaques fotovoltaiques i, fins i tot, fins a fer-nos amb un dron per tenir una panoràmica de les nostres instal·lacions i comprovar quins elements requereixen de la nostra atenció.

Tot això va succeint a mesura que anem desenvolupant la campanya. Si al principi la nostra preocupació és recollir la collita, amb el pas del temps caldrà prestar atenció al mercat per saber quan és el moment perfecte per vendre segons quines matèries. També serà necessari renovar la flota de vehicles o adquirir nous tipus per a altres tasques.

'Pure Farming 2018' compta amb tres maneres de joc que, a grans trets, basen la seva jugabilitat en la mateixa tasca. "La meva primera granja" serveix com a introducció i manera campanya; "Desafiaments de granja" posarà a prova les nostres habilitats amb un seguit de reptes i desafiaments complexos; i, finalment, "Via lliure" ens permetrà tenir llibertat total per controlar el nostre imperi agrícola de la forma que ens vingui de gust.

Comptem amb quatre localitzacions completament diferenciades: Estats Units, Japó, Itàlia i Colòmbia, a més d'una cinquena -Alemanya- si hem reservat el joc o el comprem com a contingut descarregable. Cada regió té els seus propis cultius i animals, així com opcions úniques, i, com no, podrem anar alternant entre granges per proveir a tot el planeta de les nostres matèries al mateix temps que inflem les nostres butxaques. 'Pure Farming 2018' és un videojoc que, sense voler-ho, fa que les sessions de joc s'allarguin infinitament. En més d'una ocasió ens hem sorprès per el fàcil que és entrar a fer uns "ajustos" a la nostra hisenda i el difícil que és sortir de la vida rural.



Realisme sense massa exigència en compatibles



Al principi de l'anàlisi advertíem que l'obra buscava el realisme absolut, almenys, pel que fa a mecàniques de joc es refereix. En el pla audiovisual, 'Pure Farming 2018' ofereix uns gràfics prou detallats com per acontentar el jugador més purista. No, no estem davant d'un joc perfecte a nivell tècnic, però tant les animacions dels vehicles com dels cultius, i, sobretot, els efectes climàtics li donen un aspecte al títol d'allò més realista, sempre que comptem amb un equip prou potent.

Qualsevol ordinador relativament nou podrà amb el títol rural, tenint uns requisits mínims de processador i5 a 2,3GHz i una targeta gràfica Geforce 560 GTX de 2GB. Per la seva banda, 4GB de memòria RAM seran suficients per moure l'obra en la seva versió mínima, tot i que recomanen el doble de gràfica i de RAM per a una experiència òptima. Per descomptat, ens oblidem de qualsevol tipus de requisit a les versions de Xbox One i PlayStation 4, tot i que advertim que, com sempre, el videojoc en compatibles es veu bastant millor que en les seves versions per a videoconsoles domèstiques.

La música no desentona en absolut, comptant amb peces on la música country i folklòrica està a l'ordre del dia. No obstant això, el millor de tot és que podrem escoltar la música que tinguem al nostre ordinador mentre juguem, donant-li una experiència personalitzada i única al jugador.



Orgànic, com la vida mateixa



'Pure Farming 2018' entra al mercat amb l'objectiu de fer-se un buit dins dels simuladors rurals. El videojoc compleix amb l'expectativa de simulador i la porta un punt més enllà, fent les delícies dels jugadors apassionats per la gestió. El control és bo i senzill, aprendre les mecàniques i tasques rutinàries de la granja és assequible, i, a més, comptem amb un gran ventall de possibilitats a la nostra disposició, esperant a ser descobertes i explotades pels grangers més espavilats.

Lamentablement, i això més que una recomanació és gairebé una exigència de cara a futures edicions, el videojoc manca per complet de mode multijugador. L'obra és densa, les possibilitats són enormes, pel que no entenem per què l'estudi no ha optat per incloure una vessant cooperativa en què treballar amb més d'un company en una mateixa granja, la qual cosa donaria lloc a multitud de noves situacions - per exemple, intercanviant matèries entre granges, etcètera- que implicarien més gestió i, per descomptat, més diversió. Esperem que per a l'edició de 2019 el títol s'ampliï i permeti, encara que sigui de forma mínima, que més d'un jugador accedeixi a una granja.

En qualsevol cas, l'obra compleix perfectament amb la seva comesa i, a més d'entretenir, ofereix aquesta sensació de satisfacció quan vam acabar una tasca que, sens dubte, farà que el jugador més classista es plantegi com seria la seva vida en un entorn rural. Que després sigui igual de divertit? això ja és una altra història.