'Final Fantasy XV Windows Edition' presenta el seu perfil d'àudio i il·luminació

Fa tan sols uns dies, Square Enix publicava 'Final Fantasy XV Windows Edition', una edició que inclou nous continguts i afegits al joc bàsic, tots els paquets publicats en el passi de temporada des del seu llançament, un mapa expandit i noves àrees per explorar, entre d'altres.

Per a aquells que vulguin gaudir d'una immersió sense igual i estiguin disposats a gastar-se uns petits estalvis, la companyia japonesa ha anunciat una associació amb el fabricant Creative per al llançament d'un perfil d'àudio i il·luminació específic per al joc.

D'aquesta manera, els auriculars Sound BlasterX H7 Tournament Edition, amb connexió USB i DAC integrat, tindran un perfil personalitzat especialment dissenyat pels propis desenvolupadors de FFXV. Aquest perfil personalitzat donarà vida al món de Eos amb només descarregar des de la aplicació BlasterX Acoustic Engine.

L'experiència podrà ser completada amb el sistema d'il·luminació Aurora Reactive i el seu teclat mecànic Vanguard K08, amb el sistema integrat de llums en el qual els usuaris podran gaudir d'efectes lluminosos dissenyats especialment per al seu ús amb el joc.

'Final Fantasy XV Windows Edition' inclou a més tots els continguts del primer passi de temporada, és a dir, els episodis Gladiolus, Prompto i Ignis, així com el mode multijugador Comrades, les diverses armes i conjunts d'elements que s'havien incorporat al joc com a complement, sempre amb suport natiu a 4K i 8K, HDR 10 i Dolby Atmos.