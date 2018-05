Al 55% d'usuaris de telèfons mòbils els han cobrat per serveis no demanats

L'important paper que exerceix avui dia Internet a la vida dels usuaris fa que resulti fonamental trobar un proveïdor adequat per a aquest servei. Segons el 'IV Estudi de Comparació Online cap al Estalvi Intel·ligent', realitzat per Rastreator.com, dos de cada tres espanyols (66,7%) afirma estar satisfet amb el seu actual operador de telefonia i Internet. No obstant això, l'estudi també revela que aquests es mostren atents amb el servei que reben per evitar pagar de més o per serveis innecessaris.

Així, el 55% dels consumidors destaca que, en alguna ocasió, la seva companyia li ha cobrat de més per uns serveis que no ha sol·licitat. Aquest tipus d'incidències sol generar desconfiança entre els usuaris i els porta, al seu torn, a estar molt atents a les seves factures i a verificar que es compleixen les condicions del contracte. Precisament, sis de cada deu (57%) afirmen que solen revisar la velocitat de la seva connexió a Internet, assegurant-se així que no paguen per un servei que no estan rebent correctament, i fins a un 54,3% ha detectat que aquesta velocitat és inferior a la contractada.

En aquest sentit, resulta curiós observar com els homes solen vigilar el servei rebut en major mesura que les dones - 64,1% d'ells comprova la velocitat real que els arriba a través d'Internet enfront del 49,9% d'elles - sent ells també els que més problemes de facturació han tingut: al 57,1% dels homes li han cobrat per serveis que no ha sol·licitat, davant del 52,9% de les dones.

Canviar de proveïdor

Les males experiències amb els proveïdors no només provoquen que els usuaris estiguin més atents al servei rebut, sinó que, de vegades, pot portar-los directament a voler canviar de companyia, cosa que ja ha fet en alguna ocasió el 69,8% dels consumidors .

Davant d'això, les companyies de telecomunicacions intenten retenir aquests usuaris, en permanent recerca de l'oferta que millor s'adapti a les seves necessitats, establint barreres de sortida complexes. Així, el 57,8% dels espanyols declara que en alguna ocasió ha tingut problemes per donar-se de baixa d'algun servei o del seu operador de telefonia. Per això, no resulta sorprenent que fins a un 38,4% prefereixi pagar una mica més en la seva quota mensual a canvi de no tenir permanència.

Diferències entre comunitats autònomes

A nivell regional, els extremenys són els que més problemes han tingut per donar-se de baixa d'algun servei o companyia de telefonia, segons el 71% de ells, davant els asturians (45,7%) que són els que menys. A més, els extremenys també són els que han pagat per serveis no sol·licitats en major mesura (68,9%) en contraposició als gallecs (44,8%).

No obstant això, pel que fa a la rotació entre companyies, els ciutadans d'Extremadura són els que menys han canviat d'operador de telefonia i Internet, tot i que un 60% d'ells afirma haver-ho fet en alguna ocasió. En la banda oposada, els balears se situen com la població que ha canviat de companyia de telefonia en major mesura (78,6%). Per la seva banda, els andalusos són els més disposats estarien a pagar més en la seva quota mensual a canvi d'evitar la permanència (46,1%), enfront dels aragonesos (20,7%).

Jesús Miñana, responsable de telefonia de Rastreator.com afegeix: "Les males experiències poden afectar la confiança que els usuaris dipositen en els seus proveïdors i portar-los a voler canviar de companyia. En aquest punt, és important conèixer i estar informat de les ofertes disponibles en el mercat, per tal de poder escollir la que millor s'adapti seves necessitats reals.

Els comparadors en línia es presenten com la millor eina per a això i apropen tota la informació als consumidors de manera ordenada i ràpida. de fet, cada vegada són més els espanyols que recorren a ells i ja hi ha fins a un 68,8% de que afirma haver-los fet servir per comparar tarifes de telefonia i Internet ".