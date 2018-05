Facebook estudia implantar un model de pagament

Facebook està estudiant la possibilitat d'implantar un servei de pagament sense anuncis de la xarxa social amb la finalitat d'atreure als usuaris després de l'escàndol de Cambridge Analítica.

Segons informa Bloomberg, fonts coneixedores dels plans de la companyia, que han preferit no ser identificades, asseguren que Facebook porta temps estudiant la possibilitat de crear un servei de subscripció.

Aquest tema ha pres major rellevància en la companyia després que es comencés a qüestionar la gestió de la privadesa dels usuaris. En qualsevol cas, com assenyalen les mateixes fonts, pot ser que aquests plans no tinguin major recorregut.

La publicitat personalitzada és la principal font d'ingressos de la companyia, un model de negoci que permet oferir la xarxa social de forma gratuïta als usuaris.

Segons el mitjà citat, Facebook ja ha realitzat investigacions sobre una possible subscripció, i els resultats han mostrat que la gent no estaria interessada a pagar per una cosa que sempre s'ha dit que seria gratuïta.

No obstant això, aquestes investigacions es van realitzar abans de l'escàndol de Cambridge Analytica, que va accedir a la informació de 87 milions de persones que posteriorment va utilitzar en el marc de la campanya presidencial de Donald Trump.