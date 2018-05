Així són els nous Samsung Galaxy A6 i A6+

La companyia sud-coreana Samsung ha presentat avui els seus dos nous telèfons mòbils intel·ligents de gamma mitjana, el Galaxy A6 i l'A6 +, amb prestacions similars a models superiors, com la doble càmera posterior o l'enfocament dinàmic, però a un preu més assequible.



En un acte organitzat avui a Madrid, el vicepresident de Samsung Espanya, Celestino García, ha mostrat aquests dos nous models que, segons ha indicat, «segueixen la línia» dels terminals A5 i A8 "que ja lideren la vendes de dispositius de gamma mitjana al nostre país «i permetran reforçar el nostre lideratge en la gamma mitjana de smartphones».



García ha destacat la qualitat de les càmeres davantera i posterior de tots dos dispositius, amb una resolució de 16 megapíxels excepte en el cas de la càmera frontal de l'A6 +, que arriba als 24, en una "clara aposta per la fotografia" que permetrà, entre altres coses, capturar imatges en escenaris foscos gràcies al flaix LED ajustable a tres nivells per a diferents condicions de lluminositat.



A més, les càmeres compten amb una protecció personalitzada basada en el reconeixement facial a través d'un mapatge que recull fins a 100 punts diferents de la cara de l'usuari i, en el cas de l'A6 +, amb un sistema d'enfocament dinàmic per controlar la profunditat de camp i el desenfocament de fons d'un retrat.





Les pantalles són del tipus «infinit» -ocupen un 80% o més de la superfície frontal, amb una mida de 5,6 polzades en el model A6 i de 6 polzades en l'A6 +, i utilitzen tecnologia súper AMOLED per «mostrar continguts de gran qualitat sense gastar tanta bateria», ha precisat García.La resolució de la pantalla és High Definition Plus (HD +) en l'A6 i Full HD + al A6 + i tots dos terminals compten amb 3 GB de memòria RAM i 32 GB d'emmagatzematge intern, ampliables a 256 GB amb targeta MicroSD.De fet, la marca ha destacat com una de les principals avantatges d'aquests models el fet d'incorporar tres ranures independents, dues destinades a sengles targetes SIM i una tercera, per a la MicroSD.Amb processadors de 8 nuclis i bateries proveïdes d'un sistema de càrrega ràpida, tots dos dispositius sortiran a la venda a partir de demà per un preu de 299 euros el Galaxy A6 i 369 el Galaxy A6 +.