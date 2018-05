Alerta: l'FBI demana a tothom reiniciar el router per un atac massiu a la xarxa

L'FBI ha llançat una alerta a nivell mundial davant un atac de hackers russos que ha infectat centenars de milers d'aparells informàtics de tot el món, tant d'oficines com de domicilis. L'agència nord-americana demana que els usuaris tanquin i tornin a obrir els seus routers i, a poder ser, que s'actualitzi el firmware d'aquests.

A l'origen de l'atac hi ha un programa maliciós (malware) anomenat VPNFilter. Aquest actua sobre els routers connectats a la xarxa, recopilant la informació que passa a través d'ells. A més, permet accedir-hi de forma remota i controlar-los, i pot bloquejar l'accés dels dispositius a internet.

VPNFilter ja ha afectat més de 500.000 routers



Segons l'FBI i l'empresa de material de telecomunicacions Cisco, ja són 500.000 els routers afectats en els últims dies pel VPNFilter, la majoria d'ells a Ucraïna. De tota manera, no és un problema local si no global, ja que el malware s'ha estès ràpidament per la xarxa i ja s'ha detectat a 54 paisos.

Què cal fer amb el router?



Reiniciar-lo. L'FBI recomana que qualsevol persona que tingui un router el tanqui i el torni a obrir per interrompre temporalment el malware i ajudar a la possible identificació dels dispositius infectats. També es recomana la desactivació de la configuració d'administració remota i actualitzar el firmare a l'última versió disponible.