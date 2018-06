Com puc evitar que les fotos del telèfon acabin a internet?

Els telèfons mòbils de milions de persones guarden al seu interior centenars de fotos. Imatges que han arribat a través de WhatsApp, xarxes socials, aplicacions de contactes... En moltes ocasions, es tracta de fotografies que no ens agradaria que fossin difoses, ja que són de caràcter privat. Et donem passos perquè protegeixis el teu telèfon i les teves fotografies no acabin a Internet a la vista de tots.

Revisar els permisos de les aplicacions

Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram ... Cada vegada són més aplicacions que tenen presència al mòbil. Per evitar ensurts, el millor és accedir a les configuracions de les aplicacions i eliminar els permisos de manera que aquests programes no tinguin accés a les imatges. D'aquesta manera, els servidors 'web' de les aplicacions no podran compartir les fotografies.

Desactivar la sincronització automàtica

Els serveis en el núvol, com iCloud i Dropbox, emmagatzemen de forma automàtica les fotos i vídeos si no desactivem la sincronització automàtica. Per evitar que les fotos es carreguin de manera automàtica i controlar manualment l'emmagatzematge d'aquests documents, cal revisar els permisos i la configuració del telèfon a Google+ (Android) o iCloud (iPhone).

Emprar la verificació en dos passos

De vegades una contrasenya pot no ser suficient, de manera que si estàs considerant millorar els protocols de seguretat del teu telèfon, el més útil és activar una verificació en dos passos en el dispositiu. Tant els sistemes operatius d'Android i iPhone, així com aplicacions com Facebook i Twitter, permeten aquesta opció. El més recomanable, com sempre, és emprar contrasenyes amb alternança de majúscules i minúscules, així com nombres.

Amaga les fotos en carpetes invisibles

Utilitats com Picture Safe i Private Photo Vault, en dispositius iOS, i Hide Something o Keep Safe, en Android, permeten activar un codi PIN per desbloquejar fotos i vídeos, de manera que quedaran protegides de manera segura.

Bloquejar la pantalla del telèfon

Les últimes novetats en sistemes de reconeixement, com el mètode facial o els patrons de bloqueig, serveixen per protegir millor les fotos i vídeos. I, finalment, un altre consell bàsic però que no sempre se segueix: no deixar mai el telèfon mòbil a l'abast de desconeguts.

Esborrar les dades de les fotos

Les fotos que fem i rebem posseeixen molta informació interna. Són els anomenats metadades, que revelen, per exemple, el model de telèfon amb el qual s'han pres aquestes imatges, l'hora i fins i tot la ubicació. Si no volen que es coneguin aquestes dades, hi ha aplicacions com Image Privacy (Android) o GeoGone (iOS) per esborrar-los.