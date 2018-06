Així serà el sexe el 2050, segons els experts

Vivim a la velocitat de la llum. La tecnologia avança a passos de gegant i ha modificat tant els nostres hàbits de vida com les nostres relacions personals. El que coneixem avui, potser demà estarà obsolet. Per això, sorgeixen inquietuds i preocupacions sobre el futur. Com serà? Com haurem canviat els humans? Com viurem, ens relacionarem...? Són diversos els científics, sociòlegs i sexòlegs que s'atreveixen a visionar com serà el sexe el 2050.

El doctor Ian Pearson, membre de la World Academy of Art and Science i de la British Computer Society, va elaborar el 2016 un estudi sobre el tema. El científic sosté que la gran presència de robots domèstics causarà que molts d'ells s'utilitzin amb una funció sexual. D'altra banda, és d'esperar que en 2050 els avenços en tecnologia aplicada al cervell i realitat virtual.

Robots domèstics amb funcions sexuals

Segons la teoria que sosté Pearson, el 2050, quan la presència dels robots a les llars estarà àmpliament instaurada, els humans els utilitzaran per a finalitats sexuals. Afirma que, com que invertirem molts diners en un robot, ho farem amb aquells que siguin atractius. El científic creu que aquests robots substituiran les persones que es dediquen a la prostitució.

Sexe en parella, però amb realitat virtual inclosa

Ian Pearson també sosté que el 2050 es podran mantenir relacions sexuals amb cascos de realitat virtual: això no vol dir que el sexe vagi a convertir-se en alguna cosa individual i solitària. El científic creu que seguirem tenint sexe amb les nostres parelles, però que la realitat virtual ens permetrà 'convertir-la' en una altra persona.

Les fantasies sexuals de cadascú podran fer-se realitat: cada un podrà descarregar-se en el seu dispositiu de realitat virtual certes característiques físiques de com vol que sigui la seva parella de ficció.

Relacions i orgasmes a distància

A dia d'avui les relacions a distància a través d'Internet s'han normalitzat. El sexting o el cibersexe connecten a persones separades físicament a partir de l'estimulació psicològica.

En poc temps, aquestes activitats aniran un pas més enllà. De fet, en l'actualitat ja hi ha el projecte del professor Adrian David Cheok, anomenat Kissinger, que consisteix en un dispositiu que imita una boca real i que reprodueix el petó que una altra persona realitza a distància. En definitiva, llepant la pantalla podem proporcionar sexe oral a la parella encara que hi hagi milers de quilòmetres pel mig. Les relacions a distància i també els orgasmes es convertiran en la norma.

Són diversos els experts que sostenen que, gràcies a la tecnologia, podran estimular certes àrees del cervell encarregades de generar el plaer sexual, podent obtenir orgasmes instantanis.

També, el 2050, tal com apunta la sexòloga Laura Berman es podrà millorar la vida sexual de les persones amb discapacitats físiques gràcies als descobriments neurobiològics, que ens ajudaran a entendre com funciona el cervell durant l'orgasme.

La fi dels preservatius?

Als EUA, el Brasil i Sud-àfrica ja s'utilitza un nou mètode preventiu conegut com Truvada. Aquest fàrmac, que ha causat un gran enrenou en la comunitat homosexual, pot prevenir el risc d'infecció de la SIDA fins a en un 92% i, encara que té efectes secundaris (mals de cap i nàusees ...), també pot acabar substituint els preservatius.

Tenen futur les relacions interpersonals?

Amb un panorama tan tecnològic, què passarà amb les persones de carn i ossos? Què serà de les relacions humanes, tant cordials com sentimentals? Ens convertirem en persones asocials? Segons l'estudi, les persones continuaran tenint contacte entre si, però a poc a poc les relacions emocionals s'aniran separant del sexe.