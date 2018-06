Microsoft instal·la un centre de dades al fons del mar a Escòcia

Microsoft ha instal·lat a manera de prova un centre de dades en el fons del mar, prop de les illes Orkney (Escòcia), que no necessitaria de manteniment fins a cinc anys després de la seva col·locació. La infraestructura, que suporta 864 servidors, funciona amb energia solar, eòlica i mareomotriu (provinent del moviment de les ones i corrents).

Microsoft ha publicat un article en el seu web oficial en el qual relata la posada en funcionament del primer centre de dades en el fons del mar. La companyia explica que el denominat Projecte Natick busca adaptar-se al creixement exponencial de la demanda de centres de dades prop dels nuclis poblacionals i l'ús de les energies renovables per al seu funcionament.

Microsoft es va aliar amb Naval Group, una empresa francesa especialitzada en enginyeria, fabricació i manteniment de vaixells i submarins militars, per fer possible el Projecte Natick. Naval Group va optar per adaptar un procés utilitzat per refrigerar submarins al centre de dades, aconseguint que el sistema canalitzés l'aigua de mar a través dels radiadors de cadascun dels 12 bastidors de servidors per tornar a l'oceà.

El centre de dades submarí creat per Microsoft mesura aproximadament 12,19 metres de llarg i compta amb dotze bastidors, que inclouen en el seu interior 864 servidors i el sistema de refredament necessari. Aquesta infraestructura es va muntar i va passar proves a França per posteriorment enviar-se a Escòcia, espai escollit per a la seva ubicació definitiva.

El dia de la col·locació del centre de dades, aquest va ser remolcat al mar i connectat a un cable de fibra òptica i a un altre d'alimentació, per posteriorment ser encès. En l'operació van treballar deu torns, una grua, una barcassa i un vehicle per control remot.

El Projecte Natick es nodreix de la utilització d'energies renovables, ja que el centre de dades funciona amb l'energia solar, eòlica i mareomotriu, i com han assenyalat des de la companyia, no necessitaria de manteniment fins a cinc anys després de la seva instal·lació.

El responsable d'Arquitectura i Estratègia d'Infraestructura en el Núvol en la divisió Empresarial i en el Núvol de Microsoft, Christian Belady, va revelar que la idea de la companyia és poder implementar infraestructures d'aquest tipus en "qualsevol lloc del planeta" en el qual ho requereixin els seus clients,i va assenyalar també que aquest avanç possibilitaria eliminar els "costosos" generadors existents per donar suport a la xarxa elèctrica en cas d'apagades.

L'equip del Projecte Natick monitorizará el funcionament del centre de dades durant els propers dotze mesos. Aquest projecte d'investigació busca determinar la viabilitat econòmica de centres de dades d'aquest tipus.