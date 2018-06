«Assassin's Creed Odyssey» ja té data de llançament

La setmana passada, després d'unes primeres filtracions que deixaven al descobert informació sobre la nova entrega de la sèrie, coneixíem el desenvolupament d''Assassin's Creed Odyssey'. Després d'una llarga setmana d'especulacions, i gràcies a la conferència d'Ubisoft a l'E3 2018, per fi hem conegut els primers detalls oficials, així com la seva data de llançament, que tindrà lloc el 5 d'octubre per a PlayStation 4, Xbox One i PC.

Com s'avançava, el lliurament d'aquest any trasllada l'acció fins a la Grècia Antiga, un món ple de mites i llegendes, i més encara en el segle V a.C., durant la Guerra del Peloponès que va enfrontar a Esparta amb Atenes. Prenent el control de Alexios o Kassandra, els jugadors s'embarcaran en un viatge en el qual passaran de ser pàries marginals a llegendes, mentre descobreixen la veritat sobre el seu misteriós llinatge.

Segons apunten des de la desenvolupadora 'Odyssey' posarà en el nucli de l'experiència de joc les decisions de l'usuari, amb un sistema de diàleg interactiu completament nou que oferirà als jugadors el poder de forjar el seu propi camí i influir en el món dins del joc . Com és habitual, els jugadors podran personalitzar armes i equip, dominar habilitats noves, i prendre part en batalles massives entre Esparta i Atenes. Però aquí no acaba la cosa, ja que tornen els combats navals en món obert.

La conferència també ens ha permès conèixer les edicions que estaran disponibles en el seu llançament, Deluxe, Gold i Ultimate en versió digital, així com de la Gold Edition. La Digital Deluxe incorpora packs d'equipament, un pack naval, potenciador d'experiència i potenciador de dracmes.

Per la seva banda la Gold Edition inclou el joc i el Season Pass. La Digital Gold Edition inclou el joc i el Season Pass, i permet als jugadors accedir al joc tres dies abans del seu llançament, és a dir a partir del 2 d'octubre. Finalment, la Digital Ultimate Edition inclou el joc, el Season Pass i el pack Deluxe, i igual que l'edició Gold, permet accedir al joc tres dies abans del seu llançament.