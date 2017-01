El programa de TV3 «Món 3/24» analitza aquesta nit el primer discurs de Trump

La presa de possessió del nou president dels EUA va ser un acte de reafirmació del Trump més autèntica i genuïnament Trump. Si algú creia que el nou president moderaria el discurs com a «comandant en cap», s'equivocava. Per això, Món 3/24, primer, desestructura el seu discurs al Mall de Washington per saber què hi ha de cert i de mentida en les seves paraules. I després, explica qui és el «clan Trump» i el paper clau que la seva extensa família ha jugat i jugarà en la trajectòria d'aquest president agressiu i decidit.

Món 3/24 dedica la segona part del programa a Líbia, la guerra oblidada a l'altra riba del Mediterrani. Ofereix un reportatge exclusiu de l'ofensiva de les forces líbies contra Estat Islàmic a la ciutat de Sirte.