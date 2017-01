«Quèquicom» es posa avui les sabatilles de punta amb «La ciència en dansa»

Quèquicom tracta avui a les 22.17 h, al 33, de les relacions entre la dansa i la ciència. La dansa és expressivitat a través del moviment del cos i el programa segueix una ballarina de l'Institut del Teatre per entendre com l'anatomia humana treu partit de les lleis de la física per crear bellesa. La carrera de dansa és curta i, per tant, ha de començar ben aviat. Als vuit anys, el cos ja està preparat i s'és prou madur mentalment. Abans d'aquesta edat es fa el que s'anomena predansa. D'altra banda, per ingressar a l'Institut del Teatre, a part de les aptituds artístiques, cal passar una exploració física.