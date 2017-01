«Tria33» tracta avui de literatura a les portes de la celebració de la BCNegra

Tria33 arriba avui a les 22.05 h al 33 a la seva cita amb els títols de novel·la negra , quan s'ha de celebrar la trobada BCNegra 17, a partir de demà fins al 4 de febrer.

La conductora del programa, Anna Guitart, presentarà tres títols de novel·la negra. En primer lloc, Betty, d'Arnaldur Indridason, on l'autor abandona el seu detectiu per fer un homenatge a la novel·la negra dels anys 30. L'escriptor Llort presenta No n'estiguis tan segur, una novel·la on res és el que un s'espera. I finalment, Les investigacions del cap Pendergast, on Víctor Nubla presenta casos de la Policia Científica Muntada del Canadà que sempre queden sense resoldre.

Guitart també entrevistarà Pablo Martín Sánchez, autor d'El anarquista que se llamaba como yo.