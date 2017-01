Canal Taronja Anoia ofereix els diumenges un partit d'hoquei

L'OK Lliga es podrà seguir a Canal Taronja Anoia. Cada diumenge, a les 6 de la tarda, s'oferirà un dels partits de la jornada, en directe, a través de la transmissió que en fa la Xarxa de Comunicació Local amb el títol Hoquei en Joc.Canal Taronja aposta per incloure a la seva graella de programació les emissions de l'Ok Lliga perquè és la màxima competició estatal d'aquest esport i perquè hi milita l'Igualada Hoquei Club Calaf Grup. La televisió de la ciutat i comarca espera ajudar a promoure l'afició per l'hoquei a Igualada i facilitar el seguiment de la lliga.