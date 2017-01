Comença l'espectacle amb la primera gala d'un renovat «Oh Happy Day»

Després dels dos programes de càsting, comença el gran espectacle i la competició a Oh Happy Day. Un plató posat al dia per a aquesta nova temporada, amb més llum, més pantalles de vídeo i un cos de ball professional perquè les actuacions dels concursants brillin més que mai. Un programa amb nova sintonia, nova imatge gràfica, nou jurat, format per Daniel Anglès, Peter Vives i Gisela, i nova presentadora, Anna Simon. Un Oh Happy Day renovat afronta, des d'aquesta nit, la seva temporada més espectacular. S'hi podran veure per primer cop en directe els dotze grups seleccionats.