Mor Paloma Chamorro, una icona de la televisió dels 80

La periodista i presentadora de televisió Paloma Chamorro, famosa pel seu programa musical dels 80 La edad de oro, va morir ahir als 68 anys. La cantant i compositora Ana Curra (Los Pegamoides, Parálisis Permanente), va confirmar la notícia a les xarxes socials i va agrair a Chamorro la seva tasca «contra vent i marea» en aquell programa que va fer de la provocació i l'atreviment les seves ensenyes.

Lou Reed o The Smiths van ser algunes de les bandes internacionals que van passar pel programa, emès a Televisió Espanyola entre 1983 i 1985, juntament amb referents de la «movida» com Alaska y Dinarama, Kaka de Luxe, Los Rebeldes, Loquillo, Danza Invisible o Almodóvar & McNamara. A més de música, el programa va ser aparador de les arts plàstiques, el cinema i els moviments socials més innovadors.

Almodóvar cridant que la seva droga preferida era el «angel dust» o el cantant de The Lord of The New Church abaixant-se els pantalons van ser alguns dels moments més polèmics del programa i van elevar les pressions dels sectors més conservadors del país. Però va ser l'aparició de Chamorro amb un Crist crucificat amb cap de porc en un programa emès el 16 d'octubre de 1984 el que va servir perquè un advocat denunciés al programa i aconseguís la cancel·lació. Així, La presentadora va ser processada i finalment absolta pel Tribunal Suprem el 1993.

Llicenciada en Filosofia Pura i experta en arts plàstiques, música i literatura, Paloma Chamorro va entrar a a la cadena pública el 1970 com a presentadora del programa Galería, dirigit per Ramón G. Redondo, i a continuació va passar a Cultura 2 i Encuentros con las letras. El 1977 va fitxar pel programa d'art Trazos, que es va emetre fins a juny de 1978. I a l'octubre del mateix any va començar a dirigir un altre espai dedicat a l'art en la segona cadena de TVE, Imágenes.

Després de La edad de oro, Chamorro va continuar a la cadena pública presentant espais com Estación de Perpiñán o La realidad invertida.