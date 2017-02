Mor l'actor Frank Pellegrino, l'agent Cubitoso de «Los Soprano»

Frank Pellegrino, l'actor que va donar vida, entre els anys 1999 i 2004, a l'agent de la FBI Frank Cubitoso a la sèrie Los Soprano, va morir dimarts als 72 anys, després de plantar una llarga lluita contra el càncer de pulmó, segons van informar ahir diversos mitjans nord-americans. Pellegrino també va participar en altres ficcions televisives com Ley y orden, i en pel·lícules com Un dels nostres, de Martin Scorsese, Mickey ulls blaus, Tierra de policías o Brooklyn Lobster. L'intèrpret també era molt popular a Nova York perquè regentava el restaurant italià Rao's, molt freqüentat per actors com Leonardo DiCaprio o Jack Nicholson.