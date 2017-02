TV3 tanca gener amb el 10,6% i en tercera posició

Els esforços que des de la direcció de TV3 s'han anunciat per tal de revertir la situació actual i recuperar el lideratge d'audiència no semblen, per ara, haver donat els fruits. Després de tancar el 2016 com la cadena preferida a Catalunya, per la mínima, la televisió pública ha començat el 2017 en tercera posició, darrere de Telecinco i Antena 3, que comparteixen el lideratge amb el 10,8% de quota de pantalla, dues dècimes per damunt de TV3, que ha marcat un 10,6%. La segueixen en el rànquing La 1, amb el 7,4%, Cuatro, amb el 6,3%, i La Sexta, amb el 6%. Malgrat aquesta tercera posició, la televisió pública catalana ha liderat el rànquing del programa més vist del dia en 30 de les 31 jornades del mes. Aquest gener, TV3 ha situat 17 programes en el rànquing dels 40 de més audiència, sobretot gràcies als TN vespre. També han tingut resultats rellevants els formats d'estrena, com el concurs Tot o res, Bogeria a la pastisseria o El sopar, a més dels nous lliuraments d'Oh Happy Day i El Crac, o la retransmissió en directe de la gala dels Premis Gaudí.



Antena 3 guanya Telecinco

Antena 3 ha estat la cadena més vista en el conjunt de l'Estat per segon mes consecutiu, amb el 13,3% de quota, seguida per Telecinco, amb el 13%, i per La 1, amb el 10,5%. Segons l'informe de Barlovento Comunicación amb dades de Kantar Media, a continuació hi ha les temàtiques de pagament (7,7%), les autonòmiques (7,6), La Sexta (6,4), Cuatro (6,4 ), FDF (3,2), La 2 (2,6%) i Neox (2,3%).