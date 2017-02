«Clandestino» es troba amb el càrtel de Sinaloa a Mèxic

No és fàcil ficar-se dins el càrtel de Sinaloa ni en els esquadrons de la mort que han sorgit a El Salvador com a resposta a les maras. Ho ha fet l'equip de Clandestino, un programa de «periodisme d'immersió» que busca «obrir una finestra a l'espectador» a mons gairebé inaccessibles. Després d'Amazonas clandestino, en què el periodista David Beriain es va introduir als campaments de les FARC i al món prohibit dels que busquen or, torna al canal Dmax Clandestino amb tres episodis dedicats al càrtel de Sinaloa, l'organització criminal més poderosa del món, i dos a les maras d'El Salvador. Produït per 93 metros i 7yAcción, la sèrie estrena nova temporada avui, a partir de les 22.30 h.

Tot i que Beriain s'asseu davant un narco júnior, coneguts per la seva violència i ostentació, davant d'un cuiner d'heroïna i davant de sicaris, no es considera «valent». «Passo molta por», diu en una entrevista a Efe en la qual assegura que la clau del periodisme d'immersió és «maximitzar el resultat del reportatge i minimitzar el risc». En els episodis dedicats al càrtel de Sinaloa, organització que va liderar el famós Chapo Guzmán –recentment extradit als Estats Units des de Mèxic–, l'espectador serà testimoni de com conrea, produeix i distribueix la droga una organització que aconsegueix uns beneficis anuals xifrats en 4.000 milions d'euros. Però també de com es mata.

«Els protagonistes han d'oferir el seu punt de vista de la història. Nosaltres no desemmascarem ni jutgem, només volem conèixer un món clandestí des de dins i obrir una finestra a l'espectador», ha dit el reporter navarrès.

Treballa amb un «petit però gran equip» en el qual hi ha investigadors com Pablo García-Inés, a qui han dedicat un narcocorrido a Sinaloa, guionistes, editors i, sobretot, productors locals, que sens dubte suposen la seva primera via d'acostament a uns mons molt hostils a la premsa.