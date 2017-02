«La Riera» enceta avui una nova etapa marcada per la mort del Claudi

Avui, a les 15.50, s'emet el capítol 1441 de La Riera. La sèrie de les sobretaules de TV3 està de dol després de la mort d'un dels seus personatges més emblemàtics. El Claudi, pendent de ser operat, no ha pogut superar la seva última crisi i ha mort als braços de la seva mare. S'enceta un escenari nou per als personatges de Sant Climent.

El Nil arriba a casa de la Mercè just quan s'enduen el cos del seu pare. Queda destrossat, igual que la Judit, que tampoc no ha arribat a temps de veure viu el Claudi. A més, el noi queda molt parat quan s'assabenta que el Claudi va acusar la Mercè d'haver-li disparat. Per la seva banda, el Lluís també queda molt afectat i el Sergi acaba plorant als braços de la Maribel.