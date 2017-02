Ares Teixidó compaginarà el «Tot o res» de TV3 amb «Zapeando» de La Sexta

Ares Teixidó, que actualment presenta el concurs de vespres Tot o res a TV3, s'ha incorporat aquesta setmana a la taula de col·laboradors de Zapeando, el format de sobretaula de La Sexta, conduït per Frank Blanco. La catalana, que des de la tardor passada té contracte amb el grup Atresmedia, compaginarà les dues tasques, coincidint amb Anna Simón, que actualment també presenta la quarta edició d'Oh happy day a TV3. Teixidó va fitxar per Atresmedia com a col·laboradora del format El amor está en el aire, cancel·lat poques setmanes després de la seva estrena.