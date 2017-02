Mor l'actor Richard Hatch, protagonista de la mítica sèrie «Battlestar Galactica»

L'actor nord-americà Richard Hatch, un dels protagonistes de la sèrie televisiva Battlestar Galactica, va morir ahir als 71 anys a Los Angeles a causa d'un càncer de pàncrees. El seu fill Paul va informar, en un comunicat a la seva pàgina web, de la mort de Hatch, que va ser conegut popularment pel paper de capità Apollo en l'esmentada sèrie de ciència-ficció, emesa a final dels anys setanta als EUA per ABC. Nascut a Santa Monica (Califòrnia, EUA) el 1945, Hatch va començar la seva carrera a la petita pantalla en sèries dels anys 70 com All My Children i The Streets of San Francisco, però va ser el seu paper a Battlestar Galactica (1978-1979) el que li va donar la fama.