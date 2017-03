Regió7.cat rep 272.200 usuaris el febrer, 61.000 més que fa un any

L'audiència del web de Regió7 ha crescut fins als 19.300 lectors diaris de mitjana segons les dades auditades per OJD corresponents al mes de febrer, i segueix la seva línia ascendent que confirma el lideratge informatiu d'aquest diari a la Catalunya Central, també a la xarxa.



En xifres globals, durant tot el mes de febrer van accedir a www.regió7.cat un total de 272.186 lectors, 61.000 més que en el mateix mes de l'any passat. Quant a les visites, se'n van registrar 685.109, amb una estada a la web de mitjana per part dels lectors de gairebé 13 minuts (12' 58"). Aquesta dada, combinada amb el nombre de pàgines vistes subministrades –2.045.361–, serveixen per confirmar que la lectura i la navegació que realitzen els usuaris de Regió7 és profunda i extensa.



Al rànquing de mitjans catalans auditats per OJD també hi figuren Anoia Diari, amb 2.199 lectors diaris de mitjana; InfoAnoia, amb 1.456; Aquí Berguedà, amb 1.161; La Veu de l'Anoia, amb 509; El Setmanari, amb 173; Ona Bages, amb 44 i Manresa Informa!, amb 29. Quant a Nació Manresa, Nació Berguedà i Nació Solsona no consten dades oficials seves perquè estan englobades en el conjunt de l'audiència del grup Nació Digital.





20.000 usuaris entre setmana





Si s'analitza l'audiència de Regió7.cat els dies feiners, la mitjana puja aleshores fins als 20.768 lectors. De fet, en 12 dels 28 dies de febrer, el web del diari va superar aquesta xifra. El dia amb més audiència va ser el 7 de febrer, amb 25.647 lectors (dia de l'assassinat d'una dona a Súria presumptament a mans del seu home), seguit del 16 de febrer, amb 25.398 lectors (quan es va publicar el rànquing de les empreses que més facturen a cada comarca de la Catalunya Central).



A les xarxes socials, Regió7 és també el mitjà digital de les comarques centrals que té més influència. Pel que fa a Facebook, suma 18.080 seguidors; Nació Manresa, 15.151; InfoAnoia, 11.303; Nació Berguedà, 9.302; Anoia Diari, 6.363; i Nació Solsona, 2.296. A Twitter, Regió7 té 15.300 seguidors; Nació Manresa, 7.311; Anoia Diari, 6.287; Info Anoia, 4.793; Nació Berguedà, 2.669; i Nació Solsona , 1.341.