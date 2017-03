«Que guanyés 'El Tekila' va ser un 'tongo'. Ens diuen que nosaltres som els veritables triomfadors»

Got Talent va aconseguir reunir durant setmanes talents excepcionals, tocats per una vareta màgica, capaços d'emocionar els espectadors. Entre ells hi havia dos manresans que van captivar el públic amb els seus balls. Ell és Cristian Vieira, que forma part del grup Progenyx, junt amb el santjoanenc Javi Baena, que van quedar tercers del concurs - «que guanyés El Tekila va ser un tongo, diu»- i l'altra és la joveníssima ballarina Tània Cornet, que no es va poder classificar per a la final malgrat la bona actuació que va oferir amb el seu professor Kanga.

El talent pel hip-hop i per la dansa conviu amb Cornet des que va néixer. Quan tot just tenia tres anys no parava de ballar amb els vídeos musicals que li posava la seva mare. La passió de Vieira per la dansa la va descobrir quan també era petit. El seu avi li va regalar una ràdio i es passava el dia ballant fins i tot damunt la taula.

A Got Talent van tenir l'oportunitat de demostrar a ulls de milers i milers de persones la seva vàlua. «Va ser una experiència fabulosa. Estem molt orgullosos del nostre pas pel programa», va assenyalar Vieira. Per al manresà de 17 anys, el ball de la final va ser «molt especial», ja que els seus pares, que no havien pogut ser a la semifinal ni en les audicions anteriors, van poder presenciar l'espectacle. «La meva mare em va trucar quan ja arribaven a Madrid. I això em va donar molta força i vaig ballar per ella». Vieira no va lluir les trenes vermelles a la final. «Me les vaig treure perquè no quedaven bé amb el vestuari».

Cornet no va tenir gaire temps per preparar el ball de hip-hop, ja que el programa li va comunicar que seria a la final amb escassa antelació: «vam tenir menys de 24 hores per preparar l'actuació, i em vaig posar bastant nerviosa». Ara, Progenyx ja pensa en les actuacions per a l'estiu i Cornet, en les competicions. La seva vida no s'atura.



Gust agredolç

Per a Progenyx, Got Talent també va tenir un gust «agredolç». Un pintor extremeny convertit en ballarí de moviments estrambòtics i gens acadèmics impulsat per una campanya viral de Forocoches va catapultar El Tekila a la fama i a endur-se un cotxe i 25.000€. El somni de Vieira i de Baena de guanyar el concurs es va esvair. «Que guanyés El Tekila va ser un tongo. Segons diuen, va tenir tants vots gràcies a un robot i per Forocoches. Moltes persones m'obren per Instagram i em diuen que els veritables triomfadors hem estat nosaltres. La gent està indignada», opina Vieira.