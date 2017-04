Friendship Sound guanya la quarta edició d'«Oh Happy Day»

Amb només 16 i 17 anys, l'Èric i l'Alexandra van superar Sound Six i Not Named, els altres dos finalistes d' Oh Happy Day. Friendship Sound obtindrà una gira de concerts per Europa.



Tal com s'havia fet en les edicions anteriors, el jurat no va ser qui va escollir els guanyadors, sinó els espectadors. La novetat d'aquest any va ser que les votacions es van dividir en dues fases diferents. En la primera el públic va poder votar entre els tres grups finalistes a través de Twitter o Facebook. Després d'aquesta primera ronda es va descobrir que el tercer classificat era Not Named, ja que era el grup menys votat. A partir d'aquí, els percentatges van tornar a quedar a zero i els espectadors van haver de triar entre els dos finalistes mentre feien les seves segones actuacions.



La primera actuació de Friendship Sound va ser una versió, només amb piano, d' Agost d'Els Pets. En canvi, el segon cop van oferir una actuació una mica més animada amb Another day de Jamie Lidell. Les segones classificades, Sound Six, van començar amb una versió de Chained to the rythm de Katy Perry i van acabar amb l'emotiva balada Dins del meu cor, banda sonora de la pel·lícula Tarzan. Per altra banda, Not Named van oferir Piece of my heart de Janis Joplin i la seva segona actuació va servir com a cançó de comiat amb Navegant, una versió en català d'una cançó de Rod Stewart.



A més a més, els espectadors també van poder veure les actuacions dels altres participants d'aquesta edició: Sotavent, 4Gami, Acústic5, Henna, Loka Linda, Jukebox, Kundala i Obmud. El grup gironí 4Gami, segons expulsats del programa, van oferir una versió de la cançó A prop de Teràpia de Shock.