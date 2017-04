Movistar+ estrena avui una versió animada d'«El Petit Príncep», de Saint-Exupéry

El director de Bob Esponja o Kung Fu Panda s'ha ajuntat amb el compositor Hans Zimmer ( Gladiator o Origen) per fer una versió animada del conegut conte «El Petit Príncep».



El Principito és la història d'una mare i una filla que es traslladen a una casa nova. Allà, la petita comença a estudiar amb un excèntric veí que li ensenya un món extraordinari on tot és possible: un món en el qual l'Aviador es va topar alguna vegada amb el Petit Príncep. A partir d'aquí, la petita comença una aventura per l'univers creat per Antoine de Saint-Exupéry.



La pel·lícula va guanyar el premi a millor música en els Premis Annie d'animació i el premi César a millor pel·lícula d'animació.