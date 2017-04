«Sense ficció» indaga en com és la vida al País Basc després del final d'ETA

Aquesta nit, a partir de les 23.50 h, el programa de TV3 Sense ficció estrena Polifonia basca, un treball dirigit per Joan Salicrú i Ariadna Vázquez. Al llarg del documental, el periodista Antoni Batista, corresponsal polític al País Basc durant 23 anys per a diversos mitjans i autor de nombrosos llibres sobre el conflicte basc, conversa sobre la situació actual amb les persones que eren fonts periodístiques durant la seva etapa com a corresponsal i que, amb el temps, han esdevingut amics seus.



Entre els entrevistats hi figuren el lehendakari Juan José Ibarretxe; el fundador d'ETA Iulen de Madariaga; el líder de Sortu, Arnaldo Otegi, i l'exvicelehendakari Ramón Jáuregui, així com els periodistes Martxelo Otamendi i Bingen Zupiria, ara conseller de Cultura i Política Lingüística del govern basc. Les converses inclouen també personatges com el filòleg Ramon Etxezarreta; l'escriptor Kirmen Uribe; el mestre Sainz Alfaro, director de l'Orfeó Donostiarra; el bisbe Juan María Uriarte, mediador en les converses de pau 1999 a Zuric, i Rosa Lluch, filla de l'exministre socialista assassinat per ETA el 2000.